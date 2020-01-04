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洪秀柱造勢大會韓國瑜合體達高潮 主辦單位喊出10萬人

黑鷹失事綠台中造勢取消 選前之夜補辦蔡英文視訊連線

2020-01-04 15:37聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

國軍黑鷹直升機發生意外，總統蔡英文取消競選活動3天，原訂今晚在台中的造勢晚會也取消，綠營看好選情，但支持者呼籲加辦造勢晚會凝聚氣勢。蔡英文台中市競選總部預計選前之夜加辦造勢晚會，地點選在台中洲際棒球場停車場，蔡總統因分身乏術，規畫視訊連線造勢。

國民黨總統候選人韓國瑜去年底在台中雨中造勢，滿場人潮頂著風雨不散，讓藍營氣勢大振。國民黨台中市黨部主委顏文正說，當天造勢相當成功，選前中台灣由立委接力，副總統候選人張善政、國民黨大咖馬英九、朱立倫與韓國瑜夫人李佳芬等人，都會輪番來替立委站台。

民進黨原訂今晚在台中，舉辦選前最大場的造勢晚會，但國軍黑鷹失事，使得晚會取消。民進黨選前之夜已規畫在台北、高雄雙主場，台中原規畫不辦選前之夜造勢，但今晚選前造勢取消後，不少支持者呼籲加辦選前之夜，凝聚勝選氣勢。

總部表示，目前正規畫10日選前之夜，在洲際棒球場旁的停車場辦造勢，但總統當天有北高雙主場，要再跑台中晚會行程太趕，擬透過視訊連線造勢，另規畫賴清德、蘇貞昌院長站台。

綠營已規畫總統、副總統車隊掃街，副總統候選人賴清德7日到台中市立委第一、第二選區，為民進黨立委蔡其昌、基進黨候選人陳柏惟加油，8日由蔡英文出馬，車隊親自掃第四、第六與第三選區，為民進黨立委張廖萬堅、黃國書與無黨籍立委洪慈庸加持。

國軍黑鷹直升機失事，總統蔡英文取消今晚在台中的選前造勢，蔡英文台中總部10日補辦...
國軍黑鷹直升機失事，總統蔡英文取消今晚在台中的選前造勢，蔡英文台中總部10日補辦選前之夜，但總統已安排北、高雙主場，打算採視訊連線與現場支持者造勢。圖為蔡英文台中總部成立，現場擠滿支持者。本報資料照片
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民進黨韓國瑜蔡英文2020選舉

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