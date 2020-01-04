台中太平社宅「開箱」 可線上賞屋

台中市第3座社會住宅即將完工，市府與知名企業無印良品合作，「開箱」太平育賢社宅的內部裝潢，簡約溫暖的居家佈置，讓不少租屋族心動。市府也推出線上賞屋服務，上網可掌握房型、租金與室內空間。

台中打造社會住宅，目前已完工啟用的有200戶豐原安康社宅、201戶大里光正社宅，第3、4座為300戶太平育賢社宅、190戶南屯精科社宅，1月16日起開放申請，首年租金為市價5折。

台中住宅處「開箱」太平社宅靠近國軍台中總醫院，位於74號快速道路旁，生活機能便利，由竹間聯合建築師事務所設計，地下2層、地上分為10層、14層，底層挑高規劃為共享空間，有日照中心、幼兒園等社福設施，提供社區營造、健康與弱勢照護服務。

市府與知名家居企業無印良品合作，將太平社宅的室內空間重新佈置，打造溫暖舒適的居家空間。住宅處長許由興說，社宅內包含冷氣、廚具、瓦斯爐或電陶爐、熱水器、窗簾、燈具、床架與衣櫃等。

市府表示，太平社宅有1房型8坪適合單人居住，2房型16坪適合新婚家庭，3房型22坪適合小家庭居住，租金經3家不動產估價師評估，首年租金為市價5折，每次簽約3年，平均為市價7折，含管理費1房型5100至5500元，2房型10800元， 3房型16200至16600元。

都發局長黃文彬說，為方便民眾賞屋，市府提供線上樣品屋服務，可了解房間平面圖、室內空間與相關設備、租金，還有現場影片可供參考；網址：https://socialhousing.taichung.gov.tw/SmartCity/News/Services。