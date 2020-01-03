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南投醫院升格區域醫院 掛號費不漲門診一次320元

2020-01-03 20:53聯合報 記者江良誠／南投即時報導

衛福部南投醫院今天下午舉辦升格區域敎學醫院揭牌，南投縣長林明溱說，南投鄉親期待多年的區域敎學醫院終於實現，感謝衛福部支持讓南投醫療在地化邁開一大步。南投醫院院長洪榮昌說，為了減輕南投鄉親負擔，雖然醫療升級，但掛號費不會漲價，提供南投民眾更完善的醫療服務。

南投醫院原本掛號費80元、健保部分負擔80元。升格區域醫院後，健保部分負擔為240元，為了減輕南投民眾負擔，南投醫院掛號費不調漲，因此一般門診費用為320元。

衛福部長陳時中說，南投醫院通過評鑑升格區域敎學醫院，讓南投不再是醫療沙漠。期許南投醫院醫療團隊朝中度級急救醫院努力，提升緊急醫療服務，衛福部也提供更多的政策輔助及補助增購高端醫療儀器設備，也會充實專業醫療人力。

林明溱說，南投醫院院長洪榮昌自103年上任後，努力購置先進醫療設備，是南投縣唯一擁有二部電腦斷層掃瞄儀的醫院，且陸續成立高壓氧中心及核子醫學科，也積極延攬優秀人才，並爭取醫中計畫，引進醫學中心的專科醫師進駐南投醫院提供醫療服務。南投醫院多年前曾考量升格區域醫院，但考慮民眾就醫費用將增加，仍維持地區醫院層級，但鑑於外界期待南投應有區域級以上的大型醫院需求，終於108年底接受區域醫院之評鑑，將以區域醫院規模提供縣民完整醫療服務。

洪榮昌說，在立委馬文君丶許淑華、蔡培慧等人協助下，南投醫院致力提升醫療品質，並關心偏鄉專業醫護人力缺乏問題，期許在衛福部的支持下，有更多的醫療人力及設備的挹注。

南投醫院升格為區域醫院，衛福部長陳時中和社區的老人家一起宣揚長照，希望南投醫院升...
南投醫院升格為區域醫院，衛福部長陳時中和社區的老人家一起宣揚長照，希望南投醫院升格，給老人家更好的醫療環境。記者江良誠／攝影
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衛福部健保林明溱

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