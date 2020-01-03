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南投醫院升格區域醫院 掛號費不調漲

2020-01-03 18:04中央社 南投縣3日電

南投醫院元旦起升格為區域教學醫院，院方今天舉辦揭彩典禮暨表揚救回人命的「紫衣天使」，醫院雖升格但掛號費不漲，維持門診新台幣80元、急診250元，另有健保部分負擔。

衛生福利部南投醫院由地區醫院升格區域醫院，下午舉辦揭彩典禮暨表揚「紫衣天使暨救護團隊」，衛生福利部長陳時中、南投縣長林明溱、南投醫院院長洪弘昌等人出席，國民黨立委許淑華與馬文君、民進黨立委蔡培慧也到場關心偏鄉醫療人力，盼縮小城鄉差距。

洪弘昌說，南投醫院通過評鑑，今年1月1日起升格為區域教學醫院，但其實南投醫院量能多年前就達區域醫院水準，當時考量升格後掛號費增加，寧可繼續留在地區醫院層級，今年升格後掛號費不調漲，部分負擔則依全民健康保險法由醫院代收，繳付健保署。

洪弘昌說，近年外界期待南投應有區域級以上大型醫院，經詳細考量南投醫院去年接受區域醫院評鑑並通過；醫院目前擁有2部電腦斷層掃描儀，且陸續成立高壓氧中心及核子醫學科，並爭取「醫中計畫」引進醫學中心專科醫師進駐。

另外，年約50歲李姓男子與妻子去年11月23日到溪頭爬山突然昏倒，失去意識與呼吸，所幸南投醫院護理師吳玉環當場為李男實施心肺復甦術（CPR），才讓李男逃出鬼門關且未產生後遺症，陳時中今天也公開表揚護理師吳玉環、消防局等人及單位正確迅速的現場處置。

健保護理師

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