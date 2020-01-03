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精明一街鐵捲門穿新衣+璀璨燈海 親子樂園日夜都好玩

2020-01-03 17:10聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市精明一街商圈是台中歐風商店街發源地，充滿濃濃的異國風情，近年來經台中市政府經濟發展局輔導協助，成功轉型為親子遊樂商圈。精明一街管委會與33個商家群策群力，為打造亮麗的商圈街景，邀請台中教育大學USR中心的團隊、專業彩繪師一同幫鐵捲門換上亮麗新衣，第一階段完成9家彩繪門面，獲得好評，第二階段5家彩繪門面正在進行，商圈也同步配合2020年台灣燈會在台中，透過璀璨燈海照亮精明一街，美不勝收。

精明一街管委會說明，精明一街商圈總數有33家，為打造亮麗的商圈街景，請益臺中市政府經濟發展局協助輔導精明一街轉型為親子共遊商圈，並且透過幫鐵捲門換上亮麗新衣，彩繪出一扇扇獨一無二的美麗街景，營造親子共遊的環境，第一階段完成9家店鋪鐵捲門彩繪，第二階段5家彩繪門面正在進行。

精明一街管理委員會也同步配合2020年燈節在台中的活動，在商圈打造了燈海，並也在燈旗上做了不少巧思，打造夜晚也適合親子散步的據點，使精明不論白天夜晚都適合親子一同來遊玩。

台中市經發局說，精明商圈人潮回流，除了市府跨團隊合作輔導外，最主要還是商圈業者夠團結來招商、推出促銷活動，精明一街過去靠露天餐飲、精品、服飾為特色，如今舊有的特色還在，多了親子主題遊樂園、餐廳吸納人潮，轉型成功。

其中，「玩具島」親子主題遊樂園靠著媽媽社團口耳相傳，假日來客數逾300人，親子商機帶動飲食、精品及服飾消費，讓沒落商圈再次出現人潮。業者說，小朋友來這裡不但可以消耗體力，還可以從互動遊戲學到東西，回流率約八成到九成。

詳情請上臉書「精明一街商圈」粉絲團。

台中精明一街商圈配合2020年台灣燈會在台中，透過璀璨燈海照亮精明一街，美不勝收...
台中精明一街商圈配合2020年台灣燈會在台中，透過璀璨燈海照亮精明一街，美不勝收。 圖／台中市精明一街管理委員會提供
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台中精明一街幫鐵捲門換上亮麗新衣，第一階段完成9家彩繪門面，獲得好評。 圖／台中...
台中精明一街幫鐵捲門換上亮麗新衣，第一階段完成9家彩繪門面，獲得好評。 圖／台中市精明一街管理委員會提供
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台中精明一街幫鐵捲門換上亮麗新衣，第一階段完成9家彩繪門面，獲得好評。 圖／台中...
台中精明一街幫鐵捲門換上亮麗新衣，第一階段完成9家彩繪門面，獲得好評。 圖／台中市精明一街管理委員會提供
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台中精明一街商圈配合2020年台灣燈會在台中，透過璀璨燈海照亮精明一街，美不勝收...
台中精明一街商圈配合2020年台灣燈會在台中，透過璀璨燈海照亮精明一街，美不勝收。 圖／台中市精明一街管理委員會提供
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親子台中市遊樂園

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