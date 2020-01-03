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台灣燈會副燈區10天破百萬人潮 加碼雪花香氛秀

2020-01-03 15:33聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台灣燈會副燈區文心森林公園開展10天，市府統計參觀人次突破100萬人，連白天都吸引遊客參觀。市府在燈區引進飄雪機，原本只飄雪到元旦，市府加碼延長到燈會結束，晚間6點到9點半每半小時啟動，讓遊客感受北國氣息。

台中市耶誕夢想世界在舊市區引進迪士尼燈飾，元旦已落幕，新聞局統計參觀人潮達103萬餘人，帶動周邊商家業績2成；在地里長希望能延長展期，不過市府表示，迪士尼卡通圖案有授權限制，活動已閉幕，預計7日前完成拆除工作。

台灣燈會主燈區位於花博后里園區，預計2月8日開幕，副燈區去年底率先點燈開幕，文心森林公園變身成童趣樂園，市府取得「戽斗星球」授權，打造逗趣的動物花燈，吸引不少遊客參觀。

市府統計，從21日點燈迄今，副燈區已湧入100萬參觀人次，原本聖誕節期間，在靠近大墩七街的「光之森林」燈區，每隔半小時以飄雪機製造雪花，不少民眾期待能繼續看到飄雪，市府將加碼到燈會結束，每天晚上都看得到飄雪。

台中市觀旅局表示，副燈區的繽紛世界燈區，除了有「熱帶水果鳥」造型的花燈，現場還有香氛設備，聞得到淡淡的水果香氣，有柳橙、柚子與茉莉花的天然香氣，除了用眼睛看花燈，也能透過鼻子感受氣氛。

市府表示，賞燈會建議搭乘大眾運輸，副燈區可搭到文心森林公園，主燈區可搭火車到后里車站，再轉乘接駁車；市府已規劃大型停車場，周末提供接駁車，請大家多利用。詳情洽2020台灣燈會網站，網址：https://2020taiwanlantern.tw

台灣燈會副燈區開展10天吸引百萬人潮，原本只展演到元旦的飄雪機，市府加碼到燈會結...
台灣燈會副燈區開展10天吸引百萬人潮，原本只展演到元旦的飄雪機，市府加碼到燈會結束，每天晚上都看得到雪花。圖／台中市新聞局提供
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台灣燈會森林公園花燈

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