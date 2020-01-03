台鐵海線全雙軌行不行 居民抱怨單軌多班次少運能不足

針對台鐵成功追分段鐵路雙軌化，上午林佳龍視察通車整備情形，台鐵海線是否拓為雙線增加運量再成議題，地方民代都認為，基於目前苗栗縣和台中市兩個運務段仍只是單軌運輸，不僅無法提升運輸量，也相對影響沿線地方發展，海線全線雙軌是最理想的目標。

依據台鐵海線現有路線，竹南以南到追分站間仍有8處單軌，包括談文南到大山、白沙屯到新埔、日南到大甲、以及清水、沙鹿、龍井、大肚、追分全部是單軌營運，特別是台中海線區間車平均約40分鐘才1班車，嚴重影響民眾搭乘的意願，也造成海線運量不足。

蔡其昌說，針對海線長年單軌導致列車班次無法如預期增加，多年來向交通部爭取，希望分成中長期計畫，長遠來看希望能夠推動海線鐵路高架捷運化，來縫合軌道兩側的區域，並串連已高架化的山線，而現階段透過雙軌的建置，即可馬上看見班次增的成效，培養運量。