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黑鷹失事 彰化縣長哀悼說年改網友罵翻

2020-01-02 23:48聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

黑鷹直升機失事，舉國哀悼，彰化縣長王惠美臉書今晚發文「追悼英勇將士，請正視軍警消保障！」，由於提及已通過的公務人員年金改革，讓她擔心無法給予退休的軍警消人員足夠的保障，卻引發網友不滿熱議，認為王惠美「扯年改，消費罹難將士」。

王惠美臉書發文說，「今日各大媒體，傳來參謀總長等人執勤時不幸殉職的消息，除了令人感到無限遺憾外，也再次凸顯軍警消工作的高度危險性。

然而，更令人遺憾的是，之前已通過的公務人員年金改革中，軍警消工作的特殊性並未充分獲得考量。如此的改革也讓我擔心，除了無法給予退休的軍警消人員足夠的保障外，更讓台灣面臨的軍警消人力缺口更加擴大。」

卻讓許多網友不滿，灌爆留言及分享，網友開罵說「不要消費罹難將士，這樣都要扯年改」、「年金改革跟直升機墜機有什麼關係啊？」、「妳消費死者是來增加曝光率還是嫌票太多」、「妳真的忍心讓18%增加縣民負擔」、「帶什麼風向？ 不要消費死者很難嗎？」。

不過也有網友相挺王惠美的看法說「追悼英勇將士，請正視軍警消保障」、「網軍還真驚人。縣長加油」、「來自彰化以外的網軍，超熱情，重視軍警消危勞多保障權益也能礙到你們，還是軍警消都是應該的？」。

針對網友的批評，縣府表示，縣長只是希望政府要更重視警消保障。

黑鷹直升機失事，彰化縣長王惠美臉書今晚發文「追悼英勇將士，請正視軍警消保障！」，...
黑鷹直升機失事，彰化縣長王惠美臉書今晚發文「追悼英勇將士，請正視軍警消保障！」，卻引發網友不滿熱議，認為王惠美「扯年改，消費罹難將士」。圖／翻攝自王惠美臉書
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王惠美年金改革

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