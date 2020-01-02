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為著變造假文宣 黃秀芳報案還摃上張瀚天

2020-01-02 20:52聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

一份冒用總統蔡英文、彰化縣第二選區立委候選人黃秀芳相片製作的「台灣要贏、捷運要停」的假文宣，在彰化市區散布，黃秀芳認為已構成散布謠言意圖影響選情，今天向彰化警分局報案，並質疑國民黨對手張瀚天今天持假文宣在電視公辦政見會中發表，很誇張，一點都沒有法律素養。張瀚天陣營回應表示，針對這份文宣，如果遭影射該事件與張瀚天有關，一定會提告。

黃秀芳表示，選舉是一件非常嚴肅的事情，候選人發放文宣主張，都要具名為之並要親簽對文宣內容負責，這份文宣是今年選戰最惡質的手法，盜用照片、散布不實言論。黃秀芳鄭正澄清，她從未主張不蓋捷運，且捷運綠線延伸到彰化本來就是她任內全力爭取的建設之一，在她的努力下，交通林佳龍部長也承諾未來會全力支持、加速推動。

黃秀芳說，這份變造的文宣，假冒她的名義、盜用照片、選舉標誌，惡意中傷、誤導民眾，已經觸犯社會秩序維護法散布假消息，並且也違反公職人員選罷法之意圖使人不當選，已向彰化警分局報案，揪出幕後黑手，也提醒派報社和發送工讀生，勿發放未署名的黑函文宣和不實資訊，以免觸法。

黃秀芳說，張瀚天在電視公辦政見會中，還拿這份變造的假文宣發表政見，真的很誇張，一點都沒有法律素養。

張瀚天表示，該份「台灣要贏、捷運要停」的文宣，早在兩天前就已經透過夾報方式大量散布，如果對手認為是不實文宣，怎麼會延遲了兩天，直到他在公辦政見會上提出「誰在卡彰化捷運？」議題之後，才會想要提出告訴。

張瀚天說，到底是該文宣是誰去刊登？出資的是甚麼人？應該是很容易查清楚。如果遭影射該事件與張瀚天有關，一定會提告，也呼籲檢調盡速查明真相。

彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳（中）指國民黨對手張瀚天在電視公辦政見會中，...
彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳（中）指國民黨對手張瀚天在電視公辦政見會中，持著假文宣批評她，真的很誇張，一點都沒有法律素養。 彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳（前排左2）指國民黨對手張瀚天在電視公辦政見會中，持著假文宣批評她，真的很誇張，一點都沒有法律素養。照片／黃秀芳競選總部提供
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彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳（前排左2）指國民黨對手張瀚天在電視公辦政見...
彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳（前排左2）指國民黨對手張瀚天在電視公辦政見會中，持著假文宣批評她，真的很誇張，一點都沒有法律素養。照片／黃秀芳競選總部提供
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