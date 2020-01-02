世界數學錦標賽摘1銀1銅1優勝 僑泰學生獲立院表揚

2019年WMTC世界數學錦標賽日前在韓國首爾登場，國內的僑泰高中學生潘承威、張芸華、賴聰毅等3人各摘下個人組一銀、一銅、一優勝，獲立法院表揚。

代表台灣參加WMTC世界數學錦標賽的選手，賽前先在去年10月27日、11月10日參加由奧林匹克資優教育學協會在清華大學舉辦的培訓營密集訓練後，才赴韓與21國、102隊共740名國際數學好手同場較勁。

僑泰3名獲獎學生平時對數理科目即展現出極大的興趣。銀牌得主潘承威說，只要遇到不懂的觀念，一定會反覆思考、運算，直到將問題解開，經由國內培訓後，不但開拓了視野，也激發出求勝的精神。參賽同學課餘時間除了常拿考古題相互研討之外，也時常向師長請益，虛心接受指導，終能在此次WMTC世界數學錦標賽中擊敗各國選手，得到好成績。

僑泰高中部主任李國銀說，透過此次的競賽，幾位參賽同學得以和世界各國數理頂尖好手相互交流，不但了解自身與外界的差異，也成為學生進一步成長的養分。

校長温順德認為，發掘孩子的潛力，並給予適性揚才的機會，成就其夢想，是僑泰高中一貫的教育目標。他除了肯定學生們的表現，也感謝高中部老師們指導的辛勞。僑泰高中近年來透過課程與教學方法的革新，致力培養學生「團隊合作」、「系統思考」與「解決問題」的能力，與此次WMTC世界數學團體錦標賽的精神正好相符。此次幾位參賽學生在競賽中的好表現，正應證了僑泰高中教育方針能順應時代潮流，並提供學生與國際趨勢接軌的教育環境。