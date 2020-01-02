年關近民眾點光明燈 二林仁和宮認養路燈「點燈照福」

年關將近，民眾忙點光明燈，也有公所推動認養路燈「點燈照福」維護居民夜間安全，二林鎮公所過去全鎮5千8百多盞路燈只有70多盞有人認養，今年大力推動一盞1千元，希望增加公民參與也增加公所財源，二林仁和宮拋磚引玉長期認養公廟附近30盞路燈。

二林鎮近幾年已陸續將舊路燈汰換為省電燈具，比起以前電費已大為節省，每年電費仍需負擔約5、6百萬，公所也編列100多萬元維護，鎮長蔡詩傑表示，「燈亮、路平、水溝通」是地方建是最大的需求，目前鎮庫相關負擔經費充足，但希望居民能更關心公共設施、協助維護，今年起鼓勵民眾認養電燈桿，公所有多餘經費則可施作鎮內小型工程，有助地方發展。

彰化縣並非每個鄉鎮市都有路燈認養，有的地區人口老化，未能實際推動，員林市則因為每年需要3千多萬的路燈電費與維護費，加上有無障路燈電費8千萬元要償還台電，長期推動認養路燈一盞600元，許多社團與店家陸續參與，目前已認養3736盞。