年關近民眾點光明燈 二林仁和宮認養路燈「點燈照福」
年關將近，民眾忙點光明燈，也有公所推動認養路燈「點燈照福」維護居民夜間安全，二林鎮公所過去全鎮5千8百多盞路燈只有70多盞有人認養，今年大力推動一盞1千元，希望增加公民參與也增加公所財源，二林仁和宮拋磚引玉長期認養公廟附近30盞路燈。
二林鎮近幾年已陸續將舊路燈汰換為省電燈具，比起以前電費已大為節省，每年電費仍需負擔約5、6百萬，公所也編列100多萬元維護，鎮長蔡詩傑表示，「燈亮、路平、水溝通」是地方建是最大的需求，目前鎮庫相關負擔經費充足，但希望居民能更關心公共設施、協助維護，今年起鼓勵民眾認養電燈桿，公所有多餘經費則可施作鎮內小型工程，有助地方發展。
彰化縣並非每個鄉鎮市都有路燈認養，有的地區人口老化，未能實際推動，員林市則因為每年需要3千多萬的路燈電費與維護費，加上有無障路燈電費8千萬元要償還台電，長期推動認養路燈一盞600元，許多社團與店家陸續參與，目前已認養3736盞。
員林市長游振雄表示，市公所管理的路燈數量約1萬200盞，每年養護費及電費支出龐大，在市政財源拮据下，希望開源節流，推動認養路燈金額一盞600元，認養期限為1年，換算1天不到2塊錢，民眾可申報抵稅，還能指定認養市轄路段，以熱心認養人名字製作反光貼紙張貼在認養路燈上，也會在市內電子看板表揚，感謝他們熱心公益。
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