彰化立委電視政見發表會 第四選區國民黨蕭景田缺席

今天是彰化縣唯一一場立法委員電視政見發表會，第四選區共有7名候選人，進行兩階段政見發表，發表順序以抽籤決定，每次有12分鐘，第四選區從下午2點40分開始進行。但今天有幾名候選人並未參加政見發表會，包括5號的國民黨候選人蕭景田、3號綠黨候選人蕭翠瑩與7號勞動黨候選人何倍爾，從第一階段就唱名三次未出席而被主席宣布棄權，1號勞工黨林怡彣講完第一階段之後，第二階段也未現身。

而這場政見發表會，不少選民都期待藍綠對決，蕭景田直接棄權，讓部分選民覺得失望，但蕭景田表示，他表示本來就沒有計畫要參加，且已經安排了別的行程。蕭景田說，從宣布參選到現在，他勤走基層，利用文宣和活動等各種管道曝光、宣傳自己的政見，他相信選民應該已經深刻了解他的理念和想做的事情有哪些，不需要再參與電視政見發表會，而是將時間利用在更重要的行程上。

6號安定力量候選人陳志傑質疑民進黨忽視公投結果，也認為民進黨鼓勵同志婚姻，4號民進黨候選人陳素月隨後回應，民進黨制定同婚專法，完全是依據公投的結果，並未將公投結果置之不顧，制定同婚專法，是為了保障同志的權利，並非鼓吹同性戀。陳素月也強調，台灣是主權獨立的國家，就是中華民國，呼籲選民不要被錯誤訊息誤導，靠自己的選票固守好台灣主權。針對最強的競爭對手缺席，陳素月表示尊重，但也認為「缺席是不負責任的做法」。