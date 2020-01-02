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彰化立委電視政見發表會 第四選區國民黨蕭景田缺席

2020-01-02 18:02聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

今天是彰化縣唯一一場立法委員電視政見發表會，第四選區共有7名候選人，進行兩階段政見發表，發表順序以抽籤決定，每次有12分鐘，第四選區從下午2點40分開始進行。但今天有幾名候選人並未參加政見發表會，包括5號的國民黨候選人蕭景田、3號綠黨候選人蕭翠瑩與7號勞動黨候選人何倍爾，從第一階段就唱名三次未出席而被主席宣布棄權，1號勞工黨林怡彣講完第一階段之後，第二階段也未現身。

而這場政見發表會，不少選民都期待藍綠對決，蕭景田直接棄權，讓部分選民覺得失望，但蕭景田表示，他表示本來就沒有計畫要參加，且已經安排了別的行程。蕭景田說，從宣布參選到現在，他勤走基層，利用文宣和活動等各種管道曝光、宣傳自己的政見，他相信選民應該已經深刻了解他的理念和想做的事情有哪些，不需要再參與電視政見發表會，而是將時間利用在更重要的行程上。

6號安定力量候選人陳志傑質疑民進黨忽視公投結果，也認為民進黨鼓勵同志婚姻，4號民進黨候選人陳素月隨後回應，民進黨制定同婚專法，完全是依據公投的結果，並未將公投結果置之不顧，制定同婚專法，是為了保障同志的權利，並非鼓吹同性戀。陳素月也強調，台灣是主權獨立的國家，就是中華民國，呼籲選民不要被錯誤訊息誤導，靠自己的選票固守好台灣主權。針對最強的競爭對手缺席，陳素月表示尊重，但也認為「缺席是不負責任的做法」。

1號林怡彣強調當選後將爭取助學零利率、老人住長照機構每月補助一萬元；2號無黨籍候選人洪祐輔則是一上台就號召韓粉「起來吧」，他認為「韓式民主才是新民主，連共產黨都認同」。

彰化第四選區民進黨及立委候選人陳素月在政見發表會陳述過去政績，並呼籲選民以選票守...
彰化第四選區民進黨及立委候選人陳素月在政見發表會陳述過去政績，並呼籲選民以選票守護台灣主權。記者凌筠婷／翻攝
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彰化第四選區國民黨籍立委候選人蕭景田在電視政見發表會缺席，被主席唱名三次後宣布棄...
彰化第四選區國民黨籍立委候選人蕭景田在電視政見發表會缺席，被主席唱名三次後宣布棄權。記者凌筠婷／翻攝
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民進黨政見發表會2020選舉2020選舉彰化縣立委

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