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南投蜜棗大減產近7成 農民望棗苦嘆「難過年了」

2020-01-02 17:52聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

蜜棗進入盛產期，南投縣國姓鄉是縣內蜜棗主要產區，但因去年8月連日降雨影響授粉，致結果率不佳，產量銳近7成，粗估1月中旬後就無果可採，慘的是，棗農怕影響買氣，產地價凍漲，損失自行吸收，苦嘆「今年難過年了」。

國姓鄉公所指出，鄉內蜜棗栽種面積將近9公頃，通常12月進入結果盛產期，但去年入冬氣候炎熱少雨，產期均延後逾半個月，元旦前後才開始採收，只是今年產況受到去年夏季開花期遇雨影響，授粉狀況差，導致產量剩約3分之1。

林姓棗農說，去年入夏後，棗樹花況不錯，未料去年8月中旬後連下了一星期的雨，有的花被打落，更多花朵授粉不足，嚴重影響結果率；後續雖仍有花開，但為已結好的果實架好網室，蜜蜂無法進入授粉，成了結好就落果的「空包彈」。

另名林姓棗農則說，授粉差加上「空包彈」產量和過去差很大，本來每公頃可達12000公斤，今年剩4000公斤，雖說入冬少雨提高甜度、口感佳，就怕產地價一漲，客人買不下手，只好依品質同樣維持在每台斤80至150元，損失自己吞。

不過，往年產期通常可到農曆春節，但今年產量銳減，從今起粗估只能再採7至10天，可能不到1月中旬就結束，恐無法賺到過年財，農民因此大嘆「難過年」；公所則表示，農災逐年加劇，將找專家研究加強災害預防，盼能協助降低農損。

蜜棗進入盛產期，南投縣國姓鄉是縣內蜜棗主要產區，但去年8月受天氣影響致結果率不佳...
蜜棗進入盛產期，南投縣國姓鄉是縣內蜜棗主要產區，但去年8月受天氣影響致結果率不佳，今年產量銳近7成。記者賴香珊／攝影
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蜜棗進入盛產期，南投縣國姓鄉是縣內蜜棗主要產區，但去年8月受天氣影響致結果率不佳...
蜜棗進入盛產期，南投縣國姓鄉是縣內蜜棗主要產區，但去年8月受天氣影響致結果率不佳，今年產量銳近7成。記者賴香珊／攝影
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蜜棗進入盛產期，南投縣國姓鄉是縣內蜜棗主要產區，但去年8月受天氣影響致結果率不佳...
蜜棗進入盛產期，南投縣國姓鄉是縣內蜜棗主要產區，但去年8月受天氣影響致結果率不佳，今年產量銳近7成。記者賴香珊／攝影
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農民蜜蜂春節

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