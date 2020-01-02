台中知名麵店改節能鍋具 瓦斯費月省萬餘元

台中市政府低碳辦公室推動減碳平台，媒合減碳業者與商家推減碳。豐原知名麵店改用節能鍋具後，每月瓦斯費節省上萬元，讓業者直呼投資小錢改善爐具後，節能省碳又能省錢。

台中市低碳辦成立「台中e起減碳」媒合平台，線上媒合節能業者，為商家診斷節能功效與設備改善服務，諮詢完全免費。低碳辦執行長黃晴曉說，平台去年底上線後，已協助3家業者改善設備，獲得不錯效果。

黃晴曉說，目前已促成豐原知名麵店改用節能爐具，這家業者為了熬煮高湯，瓦斯爐得不斷開火加熱，經過節能評估後，發現店家烹調熱能的使用率只僅33%，大火熬煮的過程中浪費不少熱能，造成廚房溫度悶熱，也讓冰箱與冷藏設備負擔加重，增加耗電。

台中市低碳辦公室表示，廚房鍋爐熱能效率不彰，不僅加熱得多花能源，廚房溫度升高後，冷藏、冷凍設備的壓縮機得反覆啟動降溫，也會耗費電力，無形中增加支出；業者建議改良鍋具設備，在鍋爐底下加裝導熱裝置，熱能使用率可提高到54%，再把鍋爐製造的廢熱搜集後，用來加溫熱水。

黃晴曉說，還有連鎖早餐業者、夜市攤商採用節能鍋具後，總共3案每年可節省315桶瓦斯、冰箱節電6240度，減少溫室氣體排放量23139公斤；其中連鎖早餐業者還打算推廣到全國各分店，擴大節能效果。