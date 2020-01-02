親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黑鷹失事5人獲救送陽醫 8遺體晚間接駁運出

2年掉2架... 黑鷹機齡還年輕為何失事？

台中知名麵店改節能鍋具 瓦斯費月省萬餘元

2020-01-02 17:43聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市政府低碳辦公室推動減碳平台，媒合減碳業者與商家推減碳。豐原知名麵店改用節能鍋具後，每月瓦斯費節省上萬元，讓業者直呼投資小錢改善爐具後，節能省碳又能省錢。

台中市低碳辦成立「台中e起減碳」媒合平台，線上媒合節能業者，為商家診斷節能功效與設備改善服務，諮詢完全免費。低碳辦執行長黃晴曉說，平台去年底上線後，已協助3家業者改善設備，獲得不錯效果。

黃晴曉說，目前已促成豐原知名麵店改用節能爐具，這家業者為了熬煮高湯，瓦斯爐得不斷開火加熱，經過節能評估後，發現店家烹調熱能的使用率只僅33%，大火熬煮的過程中浪費不少熱能，造成廚房溫度悶熱，也讓冰箱與冷藏設備負擔加重，增加耗電。

台中市低碳辦公室表示，廚房鍋爐熱能效率不彰，不僅加熱得多花能源，廚房溫度升高後，冷藏、冷凍設備的壓縮機得反覆啟動降溫，也會耗費電力，無形中增加支出；業者建議改良鍋具設備，在鍋爐底下加裝導熱裝置，熱能使用率可提高到54%，再把鍋爐製造的廢熱搜集後，用來加溫熱水。

黃晴曉說，還有連鎖早餐業者、夜市攤商採用節能鍋具後，總共3案每年可節省315桶瓦斯、冰箱節電6240度，減少溫室氣體排放量23139公斤；其中連鎖早餐業者還打算推廣到全國各分店，擴大節能效果。

台中市低碳辦公室表示，減碳平台今年起加入「設置再生能源設備」、「燃料替換天然氣」等服務，為有節能技術的廠商與有需要的業者搭起橋樑；市府正盤點公有土地，號召企業贊助種樹，為台中市綠化貢獻心力。「台中e起減碳」媒合平台：https://www.e-matchtaichung.tw/index/index 。

台中知名麵店改裝節能爐具後，每月瓦斯費省下上萬元，業者直呼節能減碳又能省錢。圖／...
台中知名麵店改裝節能爐具後，每月瓦斯費省下上萬元，業者直呼節能減碳又能省錢。圖／台中市低碳辦公室提供
分享

減碳台中市再生能源

延伸閱讀

節能教育有成！東安國小榮獲全國能源教育標竿銀...

2020台灣進入氣候緊急狀態

兆豐銀行減碳榮獲「經濟部節能標竿獎-銀獎」

節能家電優惠上路逾半年 刺激買氣衝破70萬台

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

南投蜜棗大減產近7成 農民望棗苦嘆「難過年了」

2020-01-02 17:52

台中流感疫情持續攀升 衛生局預估會出現第2波接種潮

2020-01-02 11:59

台中警局新年萌翻警犬布偶 網友手刀爭搶

2020-01-02 14:50

勞動事件法上路 彰化地院設專股 法官加入調解

2020-01-02 14:03

投票囉！限梨山人 1/10-12中橫便道增加開放時段

2020-01-02 11:41

邁向勞動審理新紀元 台中地院勞動調解中心揭牌

2020-01-02 11:11

元旦升旗 台中109壽星迎109年

2020-01-01 23:42

中市推「公共藝術小旅行」 4路暢遊

2020-01-01 23:35

媽媽的母語助攻 新二代考上移民官

2020-01-01 23:29

生育高齡化…迎元旦寶寶 喜中帶憂

2020-01-01 23:26

八卦山大佛落漆 封閉1年整容

2020-01-01 23:23

2020大選造勢衝刺 江啟臣：民進黨完全執政完全腐敗

2020-01-01 21:54

馬文君用千盞紙燈慶元旦 排出台灣形狀點亮山城夜

2020-01-01 20:22

彰化縣府兒少中心標案暫停 YMCA社工跨年後立馬失業

2020-01-01 20:07

彰化地標八卦山大佛落漆 要封閉一年修復

2020-01-01 19:35

越南語優勢 23歲新住民二代業考上移民官

2020-01-01 17:17

南投元旦升旗 1200份高麗菜、柳丁大放送

2020-01-01 15:47

2000公尺梨山賓館前升國旗 僑胞：想哭

2020-01-01 14:47

草屯元旦健走超在地 吸引逾2000人早起參加

2020-01-01 13:36

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

跨年狂歡？淨灘有半截女泳衣引遐想 志工：妳怎麼上來

2020-01-01 19:37

80歲阿嬤單人機車環島18天 添油香收據記錄環島路線

2020-01-02 13:36

高雄人的回憶！高雄三多影城傳營業至1月底熄燈

2020-01-01 19:10

彰化縣府兒少中心標案暫停 YMCA社工跨年後立馬失業

2020-01-01 20:07

營運45年的高雄三多影城 傳出1月底吹熄燈號

2020-01-01 21:51

注意囉！桃園市除夕加班收垃圾 初一到初四停止清運

2020-01-02 11:51

雲林維多利亞遭控交通車違規 校方：歡迎稽查

2020-01-02 12:34

影／馬英九人氣超高 文化路夜市擠爆爭睹風采

2020-01-01 21:53

綠營批韓國瑜來台南喊爽 卻不知自己就是民眾恐懼來源

2020-01-01 20:24

彰化地標八卦山大佛落漆 要封閉一年修復

2020-01-01 19:35

宜蘭金棗大翻身 皮肉皆甜「黃水晶」每斤賣到250

2020-01-02 07:31

台中警局新年萌翻警犬布偶 網友手刀爭搶

2020-01-02 14:50

新北水利局8猛男肌肉身材太可口 介紹工程反失焦點

2020-01-01 20:25

影／12兩大毛蟹「嚇死人」 後龍溪復育毛蟹20年有成

2020-01-02 13:35

搶攻金門「海上公路」 業者砸千萬買遊艇

2020-01-02 14:26

議員韓茂賢運動發現石虎躺路邊 研判疑低溫低血糖死亡

2020-01-01 19:30

高嘉瑜元旦搞戲劇成立後援會 談卡神案應盡快偵辦

2020-01-01 20:23

新年展現新北整治決心 五股垃圾山違建已全數拆除

2020-01-01 20:22

台南斥資3.6億 改造新營長榮路、金華路

2020-01-02 14:50

2020新願／侯友宜盼環狀線開通 林右昌拚再瘦10公斤

2020-01-01 23:27

搶救石虎民眾熱心通報 到場發現是……「拖鞋」

2020-01-02 14:04

五股垃圾山 占地違建拆除完成

2020-01-01 23:52

「川伯」李四川妙喻婚姻像鋪路 要滾壓夯實馬路才會平

2020-01-01 20:08

選戰激烈家裡分兩國 父母憂心子女被網軍帶風向

2020-01-01 21:53

「倒垃圾是為遇見你」 新北環保袋會撩妹

2020-01-02 15:13

2020大選造勢衝刺 江啟臣：民進黨完全執政完全腐敗

2020-01-01 21:54

投票囉！限梨山人 1/10-12中橫便道增加開放時段

2020-01-02 11:41

馬文君用千盞紙燈慶元旦 排出台灣形狀點亮山城夜

2020-01-01 20:22

4千萬元改造人孔蓋 基隆實踐路變平了

2020-01-02 14:38

新法上路前 福德坑不禁遙控飛機

2020-01-01 23:58

中央+新北加碼 托育補助最高領9千

2020-01-01 22:59

新年新目標 柯文哲：每個市場弄乾淨

2020-01-02 00:06

從年輕就理財 這2高少碰為妙

2020-01-01 23:43

公民樂手合奏 台江大廟音樂會迎新年平安夜

2020-01-01 21:54

散步基隆港畔 地圖導遊吃喝玩樂

2020-01-01 23:47

獨登北湖呂山迷了路 30人假日搜山他直說「拍謝」

2020-01-02 11:06

北市跨年 北捷載客量新高 垃圾減少

2020-01-01 23:48

勞動事件法上路案量恐爆增 新北地院聘151人

2020-01-02 14:07

新市農會鄭雅倫研發毛豆泡菜 台灣創意泡菜比賽得季軍

2020-01-02 11:46

新北鶯歌荒廢鐘樓 變身溜滑梯

2020-01-01 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top