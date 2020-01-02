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勞動事件法上路 彰化地院設專股 法官加入調解

2020-01-02 14:03聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

勞動事件法」新制1月1日上路，彰化地院設置專股，由4個股法官專門處理勞動案件，法官也將加入勞動調解程序，與勞方、資方調解委員各1人共同為當事人調解，避免勞方處於弱勢，彰化地院今天遴選、聘任45名勞資代表委員，當中有鄉鎮公所資深調解委員、律師、公司主管等加入，因應勞動事件多樣性。

勞動事件法2018年12月5日公布，昨日起施行，勞動事件法性質為民事訴訟法的特別法，因應勞資爭議特性，在既有的民事訴訟程序架構下，適度調整勞動事件爭訟程序規定，一方面使勞雇雙方當事人於程序上實質平等，另一方面也使法院更加重視勞動事件處理，以達成勞資爭議的實質公平審理。

新法特色是調解程序應先行，各地法院設置勞動法庭，遴選勞動專業法庭法官，彰化地院配合設置勞動調解室，以及具隱密性的視訊室，遴聘45位勞動調解委員，其中事業組委員有21位，勞動組委員24位，男性委員23人、女性委員22人，跨越各相關產業領域，今天舉辦授證典禮，民一庭庭長廖國佑也現場講解新制。

彰化地院院長蔡名曜說，過去勞資爭議調解案，勞工和資方地位不對等，雙方走向訴訟程序往往關係破裂，勞工更不可能回到原工作，為確保雙方權益，勞動事件法建立勞動調解程序，在訴訟前先必須經過法院調解，由法官與勞方、資方調解委員各1人組成勞動調解委員會，如果調解不成，再進入訴訟程序，也由同一法官繼續審理，讓爭訟能盡快落幕，減少勞工訴訟負擔，也讓資方經營上穩定和平。

彰化地院院長蔡名曜今天出席勞動調解委員授證典禮。記者林敬家／攝影
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彰化地院設置勞動調解室，有別一般法庭環境。記者林敬家／攝影
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彰化地院設置勞動調解室，以及具隱密性的視訊室。記者林敬家／攝影
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彰化地方法院今天舉辦勞動調解委員授證典禮。記者林敬家／攝影
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勞動事件法民事訴訟

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