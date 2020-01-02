邁向勞動審理新紀元 台中地院勞動調解中心揭牌

新制定「勞動事件法」昨天正式施行，台中地院為迅速、妥適、專業、有效、平等處理勞動事件，保障勞資雙方權益及促進勞資關係和諧，成立勞動調解中心，今天上午舉行揭牌儀式。

今司法院民事廳長李國增、台中高分院院長李伯道、台中地院院長江錫麟、中華民國律師公會全國聯合會理事長李慶松等人共同揭牌啟用，以期提高司法專業效能，體現司法民主化之精神，並協助勞資雙方，尋求平衡，迅速解決爭端。

邁向勞動審理新紀元，台中地院新設勞動調解中心正式啟用；並在司法大廈七樓大禮堂舉辦勞動調解委員授證暨座談會。

台中地院院長江錫麟表示，勞資爭議事件影響勞工個人權益以及企業經營甚鉅，司法院為迅速、妥適、專業、有效、平等處理勞動事件，保障勞資雙方權益及促進勞資關係和諧，遂研究制定「勞動事件法」，自昨天即2020年1月1日起施行。

本法為強化當事人自主及迅速解決爭議，創設勞動調解程序，採勞動調解前置原則，進入訴訟前先由1位法官與2位分別熟悉勞資事務的勞動調解委員（勞動組、事業組各1位）共同組成勞動調解委員會進行調解，希望能提高司法專業效能，體現司法民主化之精神，並協助勞資雙方，尋求平衡，迅速解決爭端。

台中地方法院為具體實現新法之良法美意，特於簡易庭辦公大樓六樓籌設「勞動調解中心」，配合其旁新規畫調解行政專區，以一站式的方式，服務勞動事件當事人、訴訟代理人及勞動調解委員。勞動調解中心設有「當事人等候及人文藝術區」、「走道區」、「4間調解室」、「1間閱卷、評議兼準備室」，妥善規畫具溫馨感受之調解空間。