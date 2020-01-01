造勢衝刺 江啟臣：民進黨完全執政完全腐敗

台中市立法委員江啟臣今天以音樂會型造勢與大家同樂，國民黨中央委員連勝文以唱代說「浪流連」不分區候選人謝龍介則以一位建築師的詩說出人民心中的苦。江啟臣說，過去兩任8年他不敢偷懶，只想為在地鄉親爭取更多的建設，但告訴支持者「千萬不要掉以輕心」選舉不到開票，不知勝負！一定要投票拉票與催票。

江啟臣說打電話邀總統候選人韓國瑜，但今晚的確無法到場，代向群眾致意，堅持「苦民所苦」不敢忘記。

國民黨不分區立委候選人謝龍介助講說，他遇到一位台中陳姓建築師，寫了一首詩抒發心中之苦，他用台語念出來：我是一名台中建築師，用這麼多錢養政府，看政府用什麼手段對付人民。我依然用自己身體部替大地淨化空氣，24小時不倍停空氣清淨機，絕望失落與無力，這可能是台中市的宿命？

謝龍介一鞠躬表示，他要替南部與北部人感謝中部人，謝謝中台灣民眾用肺發電，讓南北兩地少了很多空汙。

連勝文則表示，他第一次在公開場合唱歌，唱茄子蛋樂團的「浪流連」他強調不是唱好聽而是唱誠意的，希望民眾支持國民黨，並為謝龍介與江啟臣拉票，希望大家送兩人進國會，韓國瑜當選總統。歌聲蠻到位，獲得群眾喝采。

江啟臣表示，距離投票日只剩10天，新年新希望就是希望10天後換下東廠政權，終結過去四年的「苦」、「悶」、「翻」、「亂」，替人民帶來新幸福、替國家帶來新氣象。請所有鄉親1月11日一定要勇敢站出來，用選票告訴蔡政府「我們要的民主是人民作主，不是民進黨做主！」「你沒收我的公投，我們就只能用選票下架執政者！」

江啟臣說，中華民國憲法規定有，行政、立法、司法、考試、監察五權，但民進黨原本只說要廢考監，現在把五權搞成一權，取得行政權後恣意妄為，用國家資源酬庸自己人、養網軍打擊政治異己，把國家當自己家。

民進黨國會過半的結果是，強行通過侵害勞權的一例一休、侵害人民基本權的國安五法；將考試院的考委人數從原本的19人減為7到9人，架空考試權；蔡英文任命綠色監委陳師孟，一再約詢司法官，將手伸入司法，引起兩千多位司法官連署抗議，司法是正義的最後一道防線，連司法都敢染指。

民進黨在野時說公投一定要綁大選，結果執政後公投輸了，就沒收公投，不准公投綁大選，標準的換了位子、換了腦袋，無視民意反彈。

昨天民進黨再次透過國會多數通過了「反滲透法」，用這種定義模糊不清，構成要件不明確的法律來對付人民，把人民當賊看；跳過正常立法程序，剝奪在野黨的審查權，是在霸凌民意。

民進黨完全執政，沒有完全負責，只有完全腐敗。現在只要在臉書上發表不同言論、質疑政府，檢警調可能隨時登門拜訪查水表，說是打擊假新聞，但根本就是綠色恐怖。所以，1月11日我們一定要出來投票，翻轉政府，換人執政，我們要告訴蔡政府，你錯了。