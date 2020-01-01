親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「別再撕裂」施明德：台灣不會變香港 庶民不要做票奴

台灣十大槍擊要犯逃陸 組黑幫、擄人勒索被判死緩

造勢衝刺 江啟臣：民進黨完全執政完全腐敗

2020-01-01 21:54聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市立法委員江啟臣今天以音樂會型造勢與大家同樂，國民黨中央委員連勝文以唱代說「浪流連」不分區候選人謝龍介則以一位建築師的詩說出人民心中的苦。江啟臣說，過去兩任8年他不敢偷懶，只想為在地鄉親爭取更多的建設，但告訴支持者「千萬不要掉以輕心」選舉不到開票，不知勝負！一定要投票拉票與催票。

江啟臣說打電話邀總統候選人韓國瑜，但今晚的確無法到場，代向群眾致意，堅持「苦民所苦」不敢忘記。

國民黨不分區立委候選人謝龍介助講說，他遇到一位台中陳姓建築師，寫了一首詩抒發心中之苦，他用台語念出來：我是一名台中建築師，用這麼多錢養政府，看政府用什麼手段對付人民。我依然用自己身體部替大地淨化空氣，24小時不倍停空氣清淨機，絕望失落與無力，這可能是台中市的宿命？

謝龍介一鞠躬表示，他要替南部與北部人感謝中部人，謝謝中台灣民眾用肺發電，讓南北兩地少了很多空汙。

連勝文則表示，他第一次在公開場合唱歌，唱茄子蛋樂團的「浪流連」他強調不是唱好聽而是唱誠意的，希望民眾支持國民黨，並為謝龍介與江啟臣拉票，希望大家送兩人進國會，韓國瑜當選總統。歌聲蠻到位，獲得群眾喝采。

江啟臣表示，距離投票日只剩10天，新年新希望就是希望10天後換下東廠政權，終結過去四年的「苦」、「悶」、「翻」、「亂」，替人民帶來新幸福、替國家帶來新氣象。請所有鄉親1月11日一定要勇敢站出來，用選票告訴蔡政府「我們要的民主是人民作主，不是民進黨做主！」「你沒收我的公投，我們就只能用選票下架執政者！」

江啟臣說，中華民國憲法規定有，行政、立法、司法、考試、監察五權，但民進黨原本只說要廢考監，現在把五權搞成一權，取得行政權後恣意妄為，用國家資源酬庸自己人、養網軍打擊政治異己，把國家當自己家。

民進黨國會過半的結果是，強行通過侵害勞權的一例一休、侵害人民基本權的國安五法；將考試院的考委人數從原本的19人減為7到9人，架空考試權；蔡英文任命綠色監委陳師孟，一再約詢司法官，將手伸入司法，引起兩千多位司法官連署抗議，司法是正義的最後一道防線，連司法都敢染指。

民進黨在野時說公投一定要綁大選，結果執政後公投輸了，就沒收公投，不准公投綁大選，標準的換了位子、換了腦袋，無視民意反彈。

昨天民進黨再次透過國會多數通過了「反滲透法」，用這種定義模糊不清，構成要件不明確的法律來對付人民，把人民當賊看；跳過正常立法程序，剝奪在野黨的審查權，是在霸凌民意。

民進黨完全執政，沒有完全負責，只有完全腐敗。現在只要在臉書上發表不同言論、質疑政府，檢警調可能隨時登門拜訪查水表，說是打擊假新聞，但根本就是綠色恐怖。所以，1月11日我們一定要出來投票，翻轉政府，換人執政，我們要告訴蔡政府，你錯了。

江啟臣說，這將近8年的時間，因為大家的相挺，讓他爭取建設更有力，也因為大家的肯定，讓他義無反顧地拚下去。他說「一張票、一世情」，這次要爭取第三次連任，懇請鄉親再次支持，讓他跟所有鄉親可以「三生三世」，讓豐原山城的幸福、永續加乘。

連勝文為江啟臣站台，唱茄子蛋的「浪流連」他說這是第一次公開場合獻唱，希望大家總統...
連勝文為江啟臣站台，唱茄子蛋的「浪流連」他說這是第一次公開場合獻唱，希望大家總統、立委與政黨票都投國民黨。圖／江啟臣提供
分享
江啟臣今晚在豐原舉辦音樂會造勢，現場國旗飄揚。圖／江啟臣提供
江啟臣今晚在豐原舉辦音樂會造勢，現場國旗飄揚。圖／江啟臣提供
分享
江啟臣說，民進黨完全執政，卻是完全腐敗。圖／江啟臣提供
江啟臣說，民進黨完全執政，卻是完全腐敗。圖／江啟臣提供
分享

江啟臣民進黨司法

延伸閱讀

海軍陸戰隊出身的謝龍介 萬人升旗活動來這招

挑戰江啟臣很勇敢 蔡英文：大大支持勇敢的翁美...

謝龍介評台南立委選情：最艱難 但「沒有一區會...

韓國瑜台南元旦升旗 謝龍介宣布：實到1688...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

馬文君用千盞紙燈慶元旦 排出台灣形狀點亮山城夜

2020-01-01 20:22

彰化縣府兒少中心標案暫停 YMCA社工跨年後立馬失業

2020-01-01 20:07

彰化地標八卦山大佛落漆 要封閉一年修復

2020-01-01 19:35

越南語優勢 23歲新住民二代業考上移民官

2020-01-01 17:17

南投元旦升旗 1200份高麗菜、柳丁大放送

2020-01-01 15:47

2000公尺梨山賓館前升國旗 僑胞：想哭

2020-01-01 14:47

草屯元旦健走超在地 吸引逾2000人早起參加

2020-01-01 13:36

中市康橋河畔跨年晚會 場面比市府辦的還驚人

2020-01-01 11:18

影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

2020-01-01 10:54

彰化2020「愛你愛你」 王惠美元旦升旗帶動跳

2020-01-01 10:51

影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

2020-01-01 10:38

影／台中元旦升旗 109名元旦寶寶領唱國歌

2020-01-01 09:49

南投高山賞美景 品嘗特有滇緬美食

2020-01-01 08:26

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

最多10元！台中雙十公車 農曆年前上路

2020-01-01 00:22

中彰投跨年不放煙火 台中燈光秀600秒

2020-01-01 00:19

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

華美徒步區空品改善 中市擴辦

2020-01-01 00:04

中部首例…南投原民鋸木賽 林管處提供柳杉

2019-12-31 23:56

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

台中跨年晚會雙主場 盧秀燕：后里太平 給你太平

2019-12-31 21:07

瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地

2019-12-31 20:20

台中跨年晚會 擠進8成觀眾

2019-12-31 20:20

安心亞跨年16分不斷電 低胸配熱褲開唱辣翻全場

2019-12-31 19:39

中部核准首例！原民鋸木賽缺木料 林管處伸援國有材

2019-12-31 16:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

竹東垃圾山消失了 新竹縣府：成功清除6187公噸

2020-01-01 11:49

中市康橋河畔跨年晚會 場面比市府辦的還驚人

2020-01-01 11:18

影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

2020-01-01 10:38

沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

2020-01-01 07:53

性感女神安心亞高雄放送美胸、小蠻腰和大長腿

2019-12-31 23:17

圖輯／迎接2020年 台北101跨年煙火秀

2020-01-01 00:31

影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

2020-01-01 10:54

美！台南梅嶺梅花盛開 元旦湧賞花車潮進行單邊管制

2020-01-01 10:34

林口再現國旗海 3千人擠爆升旗典禮

2020-01-01 11:40

影／雲林縣打造190塊匾額 「禮義廉恥」重回校園　

2020-01-01 13:37

淡海輕軌迎新年「乘客」突演奏 全車唱「流浪到淡水」

2020-01-01 10:50

金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

2020-01-01 02:05

高雄人的回憶！高雄三多影城傳營業至1月底熄燈

2020-01-01 19:10

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

台東迎曙光 三仙台與太麻里「摃龜」

2020-01-01 07:03

101煙火燈光絢麗…柯文哲：跨年晚會是北市的驕傲

2020-01-01 00:17

最多10元！台中雙十公車 農曆年前上路

2020-01-01 00:22

高雄跨年派對愈夜愈刺激 李玖哲脫了？

2019-12-31 23:31

影／協和電廠封爐過程曝光 林右昌：和台電不一定對立

2019-12-31 22:19

跨年狂歡？淨灘有半截女泳衣引遐想 志工：妳怎麼上來

2020-01-01 19:37

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

破紀錄！北捷宣布跨年總運量突破去年 達305萬人次

2020-01-01 00:52

影／全台唯一！2020元旦日出 阿里山露臉

2020-01-01 09:43

高雄跨年倒數 台上與無人機數字未同步

2020-01-01 01:58

連接頭份、竹南清寧橋開放機車試行 警方車流監控

2020-01-01 10:50

元旦升旗開運大摸彩 徐耀昌：鄉親最大利益為施政依歸

2020-01-01 09:38

桃園跨年晚會卡司強大 姐姐、SJ、周湯豪嗨翻全場　

2020-01-01 03:20

掃街車加逾600義工 一小時恢復乾淨北市

2020-01-01 04:22

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

真要變回三浦春馬 林右昌新年豪語4個月再減10公斤

2020-01-01 16:20

迎接2020 台北101跨年煙火璀璨登場

2020-01-01 02:57

綠營批韓國瑜來台南喊爽 卻不知自己就是民眾恐懼來源

2020-01-01 20:24

彰化縣府兒少中心標案暫停 YMCA社工跨年後立馬失業

2020-01-01 20:07

配合中央 新北市府延長托育補助到3歲最高領9千

2020-01-01 14:30

圖輯／台北101跨年煙火迎接2020

2020-01-01 03:01

嘉市跨年晚會 上萬人嗨翻全場

2020-01-01 04:38

彰化2020「愛你愛你」 王惠美元旦升旗帶動跳

2020-01-01 10:51

花生之亂去年延燒到今年 雲林仍有花生未完成收購

2020-01-01 15:08

影／新年新希望 楊文科：推動五支箭、竹縣十大交通建設

2020-01-01 10:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top