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馬文君用千盞紙燈慶元旦 排出台灣形狀點亮山城夜

2020-01-01 20:22聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

距2020年大選剩不到10天，南投縣第一選區國民黨立委候選人馬文君在新年第1天用藝文拚選戰，今晚在埔里藝文中心旁大草坪，舉辦「元旦許願夜．埔里亮起來」晚會活動，還在地樂團、青年特技劇團表演，千盞紙燈更點亮山城夜晚。

馬文君競選總部指出，耶誕節平安夜時曾在草屯總部辦理紙燈地景藝術節，千盞紙燈在燭火照耀下，猶如散落地面的點點星光，也獲得當地民眾廣大迴響，因此特別在埔里籌畫「元旦許願夜．埔里亮起來」，盼在全新的一年遞放光芒和溫暖。

馬文君表示，大選逼近，候選人和民眾多少都受到選舉紛擾影響，因此在2020年的第1天點亮千盞燭火，更安排當地埔城薩克斯風音樂推廣協會的薩克斯風吹奏，埔里鎮立圖書館首屆駐館音樂家謝志偉演奏長笛，藉輕音樂讓大家放鬆紓壓。

而元旦是中華民國開國的重要日子，馬也特別用紙燈排出台灣，並安排美樂蒂舞蹈班愛我國旗舞蹈表演，希望激發民眾愛國心；同時也找來曾赴中參加「我要上春晚」節目，頗受青少年喜愛的「撼動HDA特技劇團」帶來民俗雜耍特技表演。

馬強調，藉由「元旦許願夜．埔里亮起來」晚會開放讓民眾將新年心願寫在祈福卡，並貼上紙燈，同時展現選舉活動藝文又好玩，選戰過程則能很溫馨歡樂，讓109年新年元旦的溫馨氛圍感染每位埔里鄉親，更有個難忘的元旦夜。

國民黨立委候選人馬文君今晚在埔里舉辦「元旦許願夜．埔里亮起來」晚會，用千盞紙燈點...
國民黨立委候選人馬文君今晚在埔里舉辦「元旦許願夜．埔里亮起來」晚會，用千盞紙燈點亮山城夜晚。圖／馬文君競選總部提供
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國民黨立委候選人馬文君今晚在埔里舉辦「元旦許願夜．埔里亮起來」晚會，用千盞紙燈點...
國民黨立委候選人馬文君今晚在埔里舉辦「元旦許願夜．埔里亮起來」晚會，用千盞紙燈點亮山城夜晚。圖／馬文君競選總部提供
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埔里馬文君

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