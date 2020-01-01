彰化縣府兒少中心標案暫停 YMCA社工跨年後立馬失業

彰化YMCA基督教青年會連續4年取得標案負責彰化縣政府兒童少年福利服務中心業務，卻在12月30日決標前被告知暫停評選，社工人員一夕之間失業，將有4名人力受到影響，彰化YMCA總幹事陳啟智妻蔡佳紋長期投入服務，在臉書表達「憤怒、心碎」，彰化縣府指出，考量未來的服務方式、政策調整，才暫停評選。

蔡佳紋發文引起縣民討論，內容指出「這是我服務當志工15年的地方，因縣政府政策改變，一夕之間就要我們撤走，這麼多回憶和物品怎麼搬走啊」、「社工一夕之間失業了！服務15年個案、青年、家庭的地方，那麼多回憶和東西怎麼可能1~2天搬走、搬去哪？」、「憤怒、心痛、心碎啊！」

彰化縣政府兒童少年福利服務中心臉書粉絲業也公告，彰化縣基督教青年會（彰化YMCA）自105年起承接彰化縣兒童青少年福利服務中心服務，4年來陪伴近百萬人次的孩子們一起笑一起成長，但因面臨極大的困境，因縣政府「政策轉換」，彰化YMCA未能繼續以彰化兒少中心身分為縣內民眾提供服務。

對此，彰化縣政府社會處長王蘭心指出，彰化縣兒童青少年福利服務中心是一年一聘的標案，標案對縣府與投標單位來說本來都有風險，這次暫停標案並沒有針對性，依照《採購法》縣府本來就有權力收回來做一些規劃調整。