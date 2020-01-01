彰化地標八卦山大佛落漆 要封閉一年修復

彰化著名地標八卦山大佛長期因風吹日曬，出現漏水及油漆剝落問題，彰化縣文化局爭取文化部補助將以3100萬元辦理修復，卻歷經9次流標，才在去年底完成發包，預定今年2月動工；彰化縣文化局長張雀芬表示， 大佛金身將沿用現有黑紅漆色，屆時將封閉一年，預定明年6月完工，以嶄新面貌迎接彰化建縣300年，甚具意義。

文化局表示，彰化八卦山大佛是仿照日本奈良謙倉大佛，蓮花座直徑長14公尺，高約22公尺，屬於鋼筋混凝土建築，從民國45年興建後，卻因八七水災，直到民國50年才完工，佛像內部共有6層，第1層供奉釋迦牟尼佛、第2到5層陳列佛陀一生事蹟，民國91年列入歷史建築。

八卦山大佛興建至今將近60年，經風吹日曬造成漏水及油漆剝落必須辦理整建，最近一次整建是在10年，近年來，類似狀況又出現，尤其大佛金身胸口落漆呈現白色，更是明顯，非常不美觀，文化局也接獲民眾反映，即積極向文化部爭取補助，辦理修復事宜。

文化局長張雀芬說，文化部文化資產局核定八卦山大佛修復工程經費為3100萬元，在民國107年就辦理招標，不過由於修復古蹟的廠商有限，加上全台待修的古蹟很多，因此招標一直不太順利；經流標9次，才在去年12月底完成發包。修復工程除了為八卦山大佛主體以及蓮花座等重新油漆外，也要解決大佛內部建築漏水問題，並重新檢視大佛內的消防設備。

八卦山大佛漆色在每次修復都會引起討論，甚至還有人主張揚棄既有黑紅色改漆黃金色，但因爭議太大都不了了之。張雀芬說，因大佛列入歷史建築，此次修復仍將維持既有黑紅色。