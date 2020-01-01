親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李艷秋再揭會議記錄 爆蔡英文稱最後關頭幫柯文哲勝選

香港示威者四處縱火 警方水炮車驅散人群

彰化地標八卦山大佛落漆 要封閉一年修復

2020-01-01 19:35聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化著名地標八卦山大佛長期因風吹日曬，出現漏水及油漆剝落問題，彰化縣文化局爭取文化部補助將以3100萬元辦理修復，卻歷經9次流標，才在去年底完成發包，預定今年2月動工；彰化縣文化局長張雀芬表示， 大佛金身將沿用現有黑紅漆色，屆時將封閉一年，預定明年6月完工，以嶄新面貌迎接彰化建縣300年，甚具意義。

文化局表示，彰化八卦山大佛是仿照日本奈良謙倉大佛，蓮花座直徑長14公尺，高約22公尺，屬於鋼筋混凝土建築，從民國45年興建後，卻因八七水災，直到民國50年才完工，佛像內部共有6層，第1層供奉釋迦牟尼佛、第2到5層陳列佛陀一生事蹟，民國91年列入歷史建築

八卦山大佛興建至今將近60年，經風吹日曬造成漏水及油漆剝落必須辦理整建，最近一次整建是在10年，近年來，類似狀況又出現，尤其大佛金身胸口落漆呈現白色，更是明顯，非常不美觀，文化局也接獲民眾反映，即積極向文化部爭取補助，辦理修復事宜。

文化局長張雀芬說，文化部文化資產局核定八卦山大佛修復工程經費為3100萬元，在民國107年就辦理招標，不過由於修復古蹟的廠商有限，加上全台待修的古蹟很多，因此招標一直不太順利；經流標9次，才在去年12月底完成發包。修復工程除了為八卦山大佛主體以及蓮花座等重新油漆外，也要解決大佛內部建築漏水問題，並重新檢視大佛內的消防設備。

八卦山大佛漆色在每次修復都會引起討論，甚至還有人主張揚棄既有黑紅色改漆黃金色，但因爭議太大都不了了之。張雀芬說，因大佛列入歷史建築，此次修復仍將維持既有黑紅色。

由於八卦山大佛風景區目前正在大佛區舉辦「彰化月影燈季」活動，預定在2月初動工，大佛金身也將封閉一年不開放，約明年6月完工，而八卦山大佛也將展現嶄新面貌，迎接2023年彰化建縣300年，極有意義。

因長期風吹日曬，彰化八卦山大佛金身胸口落漆呈現紅色，有的部位則是白色，影響美觀。...
因長期風吹日曬，彰化八卦山大佛金身胸口落漆呈現紅色，有的部位則是白色，影響美觀。記者劉明岩／攝影
分享
因長期風吹日曬，彰化八卦山大佛金身胸口落漆呈現紅色，有的部位則是白色，影響美觀。...
因長期風吹日曬，彰化八卦山大佛金身胸口落漆呈現紅色，有的部位則是白色，影響美觀。記者劉明岩／攝影
分享
因長期風吹日曬，彰化八卦山大佛金身胸口落漆呈現紅色，有的部位則是白色，影響美觀。...
因長期風吹日曬，彰化八卦山大佛金身胸口落漆呈現紅色，有的部位則是白色，影響美觀。記者劉明岩／攝影
分享
因長期風吹日曬，彰化八卦山大佛金身胸口落漆呈現紅色，有的部位則是白色，影響美觀。...
因長期風吹日曬，彰化八卦山大佛金身胸口落漆呈現紅色，有的部位則是白色，影響美觀。記者劉明岩／攝影
分享

修復歷史建築文化局

延伸閱讀

彰化八卦山大佛油漆剝落 修復工程2月動工

彰化藍綠競選旗幟都被偷 鹿港警方逮獲涉案男子

彰化2020「愛你愛你」 王惠美元旦升旗帶動...

彰化跨年也可以這樣過 寒風中聆賞交響樂表演

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

彰化縣府兒少中心標案暫停 YMCA社工跨年後立馬失業

2020-01-01 20:07

馬文君用千盞紙燈慶元旦 排出台灣形狀點亮山城夜

2020-01-01 20:22

越南語優勢 23歲新住民二代業考上移民官

2020-01-01 17:17

南投元旦升旗 1200份高麗菜、柳丁大放送

2020-01-01 15:47

2000公尺梨山賓館前升國旗 僑胞：想哭

2020-01-01 14:47

草屯元旦健走超在地 吸引逾2000人早起參加

2020-01-01 13:36

中市康橋河畔跨年晚會 場面比市府辦的還驚人

2020-01-01 11:18

影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

2020-01-01 10:54

彰化2020「愛你愛你」 王惠美元旦升旗帶動跳

2020-01-01 10:51

影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

2020-01-01 10:38

影／台中元旦升旗 109名元旦寶寶領唱國歌

2020-01-01 09:49

南投高山賞美景 品嘗特有滇緬美食

2020-01-01 08:26

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

最多10元！台中雙十公車 農曆年前上路

2020-01-01 00:22

中彰投跨年不放煙火 台中燈光秀600秒

2020-01-01 00:19

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

華美徒步區空品改善 中市擴辦

2020-01-01 00:04

中部首例…南投原民鋸木賽 林管處提供柳杉

2019-12-31 23:56

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

台中跨年晚會雙主場 盧秀燕：后里太平 給你太平

2019-12-31 21:07

瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地

2019-12-31 20:20

台中跨年晚會 擠進8成觀眾

2019-12-31 20:20

安心亞跨年16分不斷電 低胸配熱褲開唱辣翻全場

2019-12-31 19:39

中部核准首例！原民鋸木賽缺木料 林管處伸援國有材

2019-12-31 16:21

注意了！西濱快速路彰化段區間測速3月2日開張

2019-12-31 14:44

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

竹東垃圾山消失了 新竹縣府：成功清除6187公噸

2020-01-01 11:49

影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

2020-01-01 10:38

中市康橋河畔跨年晚會 場面比市府辦的還驚人

2020-01-01 11:18

性感女神安心亞高雄放送美胸、小蠻腰和大長腿

2019-12-31 23:17

沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

2020-01-01 07:53

圖輯／迎接2020年 台北101跨年煙火秀

2020-01-01 00:31

影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

2020-01-01 10:54

美！台南梅嶺梅花盛開 元旦湧賞花車潮進行單邊管制

2020-01-01 10:34

林口再現國旗海 3千人擠爆升旗典禮

2020-01-01 11:40

淡海輕軌迎新年「乘客」突演奏 全車唱「流浪到淡水」

2020-01-01 10:50

金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

2020-01-01 02:05

影／雲林縣打造190塊匾額 「禮義廉恥」重回校園　

2020-01-01 13:37

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

台東迎曙光 三仙台與太麻里「摃龜」

2020-01-01 07:03

101煙火燈光絢麗…柯文哲：跨年晚會是北市的驕傲

2020-01-01 00:17

高雄跨年派對愈夜愈刺激 李玖哲脫了？

2019-12-31 23:31

最多10元！台中雙十公車 農曆年前上路

2020-01-01 00:22

影／協和電廠封爐過程曝光 林右昌：和台電不一定對立

2019-12-31 22:19

高雄人的回憶！高雄三多影城傳營業至1月底熄燈

2020-01-01 19:10

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

破紀錄！北捷宣布跨年總運量突破去年 達305萬人次

2020-01-01 00:52

台中跨年晚會雙主場 盧秀燕：后里太平 給你太平

2019-12-31 21:07

高雄跨年倒數 台上與無人機數字未同步

2020-01-01 01:58

影／全台唯一！2020元旦日出 阿里山露臉

2020-01-01 09:43

連接頭份、竹南清寧橋開放機車試行 警方車流監控

2020-01-01 10:50

元旦升旗開運大摸彩 徐耀昌：鄉親最大利益為施政依歸

2020-01-01 09:38

掃街車加逾600義工 一小時恢復乾淨北市

2020-01-01 04:22

桃園跨年晚會卡司強大 姐姐、SJ、周湯豪嗨翻全場　

2020-01-01 03:20

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

迎接2020 台北101跨年煙火璀璨登場

2020-01-01 02:57

跨年狂歡？淨灘有半截女泳衣引遐想 志工：妳怎麼上來

2020-01-01 19:37

圖輯／台北101跨年煙火迎接2020

2020-01-01 03:01

真要變回三浦春馬 林右昌新年豪語4個月再減10公斤

2020-01-01 16:20

影／義大世界打造浪漫跨年夜 999秒煙火秀視覺超震撼

2020-01-01 00:39

嘉市跨年晚會 上萬人嗨翻全場

2020-01-01 04:38

彰化2020「愛你愛你」 王惠美元旦升旗帶動跳

2020-01-01 10:51

花生之亂去年延燒到今年 雲林仍有花生未完成收購

2020-01-01 15:08

影／新年新希望 楊文科：推動五支箭、竹縣十大交通建設

2020-01-01 10:49

義大世界999秒璀燦煙火 10萬人醉了

2020-01-01 01:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top