親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

當成樂器裝箱離境？日產前董座到底如何逃出日本

選舉公報上張善政的碩博士學歷在哪？ 民眾看得霧煞煞

越南語優勢 23歲新住民二代業考上移民官

2020-01-01 17:17聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

台灣新住民再加上新二代數量已接近百萬人，一般人仍存有刻板印象，台灣新移民發展與交流協會今天舉辦新住民二代優勢論壇，了解新二代需求與未來優勢，新二代潘琳燕大學開始學習越南語，母親是她求學的助力，她前年通過移民特考成為移民官，也有新二代到母親母國求學，語言優勢下在國外做生意。

來自全國各地新住民、新二代以及彰化縣多所國中校長今天參與論壇，在新課綱明訂國小母語課納入新住民語後，國教署統計目前國中小共有3800多名學生選擇學習新住民語，其中有2千多人並非新二代，有許多學生家長看中東南亞語未來發展機會。

23歲潘琳燕來自南投埔里的新住民家庭，母親是越南籍，她回想小時候母親不曾教她說越南語，擔心影響她中文學習，求學階段也因害怕受到歧視對於母親的背景不願多提，直到升大學在高中老師鼓勵下，選讀暨南國際大學東南亞學系，開始學習母親的母語，並到越南當交換生。

潘琳燕表示，過去語言隔閡與越南家人難以親近，學越南語並不容易，母親指導下讓她克服發音問題，也後悔沒早點讓她接觸越南語，潘琳燕出國到熟悉的「異地」才感同身受到母親剛來到台灣的辛苦，她也學以致用，考取移民特考越南語組，現在在彰化專勤隊服務，她說，比起過去現在的學校環境更能包容多元文化，對於新二代有更多認同。

立委林麗蟬說，新移民議題逐漸被重視，但新住民政策不只有弱勢照顧，還要重視優勢發展，為新他們找出路，鼓勵新住民姊妹不要放棄原生母國的優勢，台灣是貿易型出口導向國家，新二代擁有跨語言、跨文化、血緣優勢，未來是國家所需要的雙語、三語跨國人才，林麗禪也說，卸任後也將成立新移民政策中心，與學校合作，繼續為新移民族群努力。

台灣新移民發展與交流協會、國泰人壽基金會與彰化在地多所學校今天舉行第四屆新住民二...
台灣新移民發展與交流協會、國泰人壽基金會與彰化在地多所學校今天舉行第四屆新住民二代優勢論壇。記者林敬家／攝影
分享
23歲潘琳燕通過移民特考越南語組，分享二代的優勢。記者林敬家／攝影
23歲潘琳燕通過移民特考越南語組，分享二代的優勢。記者林敬家／攝影
分享
台灣新移民發展與交流協會、國泰人壽基金會與彰化在地多所學校今天舉行第四屆新住民二...
台灣新移民發展與交流協會、國泰人壽基金會與彰化在地多所學校今天舉行第四屆新住民二代優勢論壇。記者林敬家／攝影
分享
立委林麗蟬（左）鼓勵新住民姊妹不要放棄原生母國的優勢，讓新二代未來更有發展。記者...
立委林麗蟬（左）鼓勵新住民姊妹不要放棄原生母國的優勢，讓新二代未來更有發展。記者林敬家／攝影
分享

新移民越南新住民

延伸閱讀

鄭宏輝站肥皂箱許下新年願望 高喊守護民主建設...

出生率下降 美國人口成長創世紀新低

新住民姐妹關懷自家姐妹 送愛心床溫暖遭家暴寡...

新住民男子不熟山區路況 連人帶機車摔落邊溝

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

南投元旦升旗 1200份高麗菜、柳丁大放送

2020-01-01 15:47

2000公尺梨山賓館前升國旗 僑胞：想哭

2020-01-01 14:47

草屯元旦健走超在地 吸引逾2000人早起參加

2020-01-01 13:36

中市康橋河畔跨年晚會 場面比市府辦的還驚人

2020-01-01 11:18

影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

2020-01-01 10:54

彰化2020「愛你愛你」 王惠美元旦升旗帶動跳

2020-01-01 10:51

影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

2020-01-01 10:38

影／台中元旦升旗 109名元旦寶寶領唱國歌

2020-01-01 09:49

南投高山賞美景 品嘗特有滇緬美食

2020-01-01 08:26

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

最多10元！台中雙十公車 農曆年前上路

2020-01-01 00:22

中彰投跨年不放煙火 台中燈光秀600秒

2020-01-01 00:19

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

華美徒步區空品改善 中市擴辦

2020-01-01 00:04

中部首例…南投原民鋸木賽 林管處提供柳杉

2019-12-31 23:56

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

台中跨年晚會雙主場 盧秀燕：后里太平 給你太平

2019-12-31 21:07

瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地

2019-12-31 20:20

台中跨年晚會 擠進8成觀眾

2019-12-31 20:20

安心亞跨年16分不斷電 低胸配熱褲開唱辣翻全場

2019-12-31 19:39

中部核准首例！原民鋸木賽缺木料 林管處伸援國有材

2019-12-31 16:21

注意了！西濱快速路彰化段區間測速3月2日開張

2019-12-31 14:44

台水汰換管線經費增到20億 侯友宜：選舉完我會下鄉盯

2019-12-31 12:14

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

維護跨年秩序台東警分局太威了 租來黑輪車員警呷桶海

2019-12-31 19:55

影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

2020-01-01 10:38

台中跨年晚會 擠進8成觀眾

2019-12-31 20:20

竹東垃圾山消失了 新竹縣府：成功清除6187公噸

2020-01-01 11:49

瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地

2019-12-31 20:20

性感女神安心亞高雄放送美胸、小蠻腰和大長腿

2019-12-31 23:17

中市康橋河畔跨年晚會 場面比市府辦的還驚人

2020-01-01 11:18

圖輯／迎接2020年 台北101跨年煙火秀

2020-01-01 00:31

帶來上億商機！台南跨年晚會「最終章」 舞台回歸台南

2019-12-31 19:41

沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

2020-01-01 07:53

影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

2020-01-01 10:54

金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

2020-01-01 02:05

林口再現國旗海 3千人擠爆升旗典禮

2020-01-01 11:40

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

淡海輕軌迎新年「乘客」突演奏 全車唱「流浪到淡水」

2020-01-01 10:50

美！台南梅嶺梅花盛開 元旦湧賞花車潮進行單邊管制

2020-01-01 10:34

高雄跨年派對愈夜愈刺激 李玖哲脫了？

2019-12-31 23:31

101煙火燈光絢麗…柯文哲：跨年晚會是北市的驕傲

2020-01-01 00:17

台東迎曙光 三仙台與太麻里「摃龜」

2020-01-01 07:03

影／雲林縣打造190塊匾額 「禮義廉恥」重回校園　

2020-01-01 13:37

最多10元！台中雙十公車 農曆年前上路

2020-01-01 00:22

影／協和電廠封爐過程曝光 林右昌：和台電不一定對立

2019-12-31 22:19

清晨站崗為哪樁？苗栗市公所消滅街頭髒亂點

2019-12-31 19:24

台南萬人升旗典禮 國民黨部：國父孫中山塑像在微笑了

2019-12-31 18:29

破紀錄！北捷宣布跨年總運量突破去年 達305萬人次

2020-01-01 00:52

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

台中跨年晚會雙主場 盧秀燕：后里太平 給你太平

2019-12-31 21:07

安心亞跨年16分不斷電 低胸配熱褲開唱辣翻全場

2019-12-31 19:39

高雄跨年倒數 台上與無人機數字未同步

2020-01-01 01:58

掃街車加逾600義工 一小時恢復乾淨北市

2020-01-01 04:22

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

爭睹義大世界跨年煙火秀 民眾展開「卡位」戰

2019-12-31 18:27

元旦升旗開運大摸彩 徐耀昌：鄉親最大利益為施政依歸

2020-01-01 09:38

墾丁跨年夜衝出高住房 旅宿業嘆：觀光寒冬的小確幸

2019-12-31 18:35

迎接2020 台北101跨年煙火璀璨登場

2020-01-01 02:57

義大世界跨年煙火 今年將再創3項紀錄

2019-12-31 19:38

桃園跨年晚會卡司強大 姐姐、SJ、周湯豪嗨翻全場　

2020-01-01 03:20

台南跨年首部曲 「民間版」 井仔腳送夕陽還有彩虹

2019-12-31 18:03

台南美術館元旦直播維也納新年音樂會 在家也能聆賞

2019-12-31 18:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top