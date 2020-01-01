越南語優勢 23歲新住民二代業考上移民官

台灣新住民再加上新二代數量已接近百萬人，一般人仍存有刻板印象，台灣新移民發展與交流協會今天舉辦新住民二代優勢論壇，了解新二代需求與未來優勢，新二代潘琳燕大學開始學習越南語，母親是她求學的助力，她前年通過移民特考成為移民官，也有新二代到母親母國求學，語言優勢下在國外做生意。

來自全國各地新住民、新二代以及彰化縣多所國中校長今天參與論壇，在新課綱明訂國小母語課納入新住民語後，國教署統計目前國中小共有3800多名學生選擇學習新住民語，其中有2千多人並非新二代，有許多學生家長看中東南亞語未來發展機會。

23歲潘琳燕來自南投埔里的新住民家庭，母親是越南籍，她回想小時候母親不曾教她說越南語，擔心影響她中文學習，求學階段也因害怕受到歧視對於母親的背景不願多提，直到升大學在高中老師鼓勵下，選讀暨南國際大學東南亞學系，開始學習母親的母語，並到越南當交換生。

潘琳燕表示，過去語言隔閡與越南家人難以親近，學越南語並不容易，母親指導下讓她克服發音問題，也後悔沒早點讓她接觸越南語，潘琳燕出國到熟悉的「異地」才感同身受到母親剛來到台灣的辛苦，她也學以致用，考取移民特考越南語組，現在在彰化專勤隊服務，她說，比起過去現在的學校環境更能包容多元文化，對於新二代有更多認同。