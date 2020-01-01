南投元旦升旗 1200份高麗菜、柳丁大放送

南投縣2020年元旦升旗典禮，6點多在縣立體育館前舉行，縣府準備1200份柳丁、高麗菜，送給參加升旗的民眾，一下子就送完，現場還有施打流感疫苗，希望新的一年民眾都健康。縣長林明溱表示，縣府持續推動各項建設，青年創業貸款、青年住宅、開發產業園區、創造就業機會，許給年輕人新的未來。

上千名南投縣民清晨5點多就到縣立體育場前集合，準備迎接新年第一道曙光莊嚴的升旗典禮，也有活潑的一面。同德家商流行熱力舞蹈開場、中華民國啦啦舞蹈協會競技啦啦隊表演，活力滿場。隨著護旗隨伍進場，民眾不但行注目禮，眼睛也跟著南投憲兵隊旗手，看著國旗冉冉升上旗竿。接下來還有健康操帶動唱，民眾一起伸展筋骨，全身暖和起來。

林明溱說，未來一年將持續推動民眾需要的建設，無論是經濟、觀光等工作，都會盡最大努力，幫助縣民成長，大家有錢賺，希望新的一年，國家安全、人民有錢，心想事成，大家幸福美滿，兩岸和平，經濟更進步。

南投市長宋宋懷琳也表示，元月16日起，南投市花燈即將在中山公園展開，歡迎大家到南投賞花燈。