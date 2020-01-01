草屯元旦健走超在地 吸引逾2000人早起參加

迎接2020年，南投縣草屯鎮公所為鼓勵民眾親近大自然，並培養運動習慣，串連4個在地獅子會在今天辦理元旦升旗登山健走活動，地點還特別選在去年才發現改善的山路秘境「草屯將軍步道」，竟吸引逾2000人早起參與，現場氣氛熱烈。

草屯公所指出，與草屯、中興、玉蘭和草鞋墩等4個國際獅子會分會舉辦的「元旦升旗登山健走」活動其實已邁入第7年，人數逐年漸增，從幾百人到今年有上千人報名參加，未料今現場報名參與的狀況更是踴躍，人數因此突破2000人。

草屯鎮長簡景賢說，相當在地的升旗健走活動在每年鎮民早起參與下，已經成為當地的年度盛事，今年更直接辦在當地信仰中心「陳府將軍廟」前廣場升旗，同時祭出去年才整理完成且公諸於世的「將軍步道」，果然成功吸引大批民眾參與。

而在簡單暖身操及鳴槍後，簡率2000多人走入淺山，在徐風吹拂下欣賞自然美景，步行6.5公里行經人乘寺南埔精舍，最後走到坪頂七股神木，在終點站一睹千年樟樹神木的風采；而除健走外，也響應公益，直至中午前有愛心義賣活動。