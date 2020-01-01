彰化八卦山大佛油漆剝落 修復工程2月動工

八卦山大佛因油漆剝落不太美觀，彰化縣文化局指出，大佛有油漆剝落以及漏水問題，修復工程流標多次，去年底才成功發包，預計2月動工，工期約需一年，完工後大佛將展現新貌。

彰化八卦山大佛是彰化縣著名的地標，從民國45年開始興建，興建過程中遭遇八七水災，直到民國50年才完工；根據文化部文化資產網的資料，八卦山大佛像是仿照日本奈良謙倉大佛，而大佛蓮花座直徑長14公尺，高約22公尺，屬於鋼筋混凝土建築，佛像內部共有6層，第1層供奉釋迦牟尼佛、第2到5層陳列佛陀一生事蹟。

彰化縣政府日前在彰化八卦山大佛風景區舉辦月影燈季活動，吸引不少遊客來到彰化八卦山大佛風景區賞燈，但有眼尖的民眾發現，八卦山大佛胸口「白白的」不太美觀，彰化縣文化局長張雀芬接受中央社記者採訪時坦承，八卦山大佛主體有油漆剝落的問題，修復工程已經發包。

張雀芬說，其實修復工程在民國107年就進行採購開標，不過由於修復古蹟的廠商有限，加上全台待修的古蹟很多，因此招標工作一直不太順利，流標多次，文化局修改標案內容，才順利在去年12月底發包出去，工程總經費約新台幣3100萬元。

張雀芬表示，修復工程除了要幫八卦山大佛主體以及蓮花座等重新油漆之外，大佛內部建築也有漏水的問題，她們也會委託廠商找出漏水的原因，進行補強，也要重新檢視大佛內的消防設備。

張雀芬說，由於八卦山大佛風景區目前仍在舉辦活動，修復工程預計在2月初動工，約需花一年時間完成整修，讓八卦山大佛展現新貌。