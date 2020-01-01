中市康橋河畔跨年晚會 場面比市府辦的還驚人

台中市大里區永隆里昨晚在中興大學旁的康橋自辦跨年晚會，吸引兩萬餘人前往，大家隔著旱溪看素人帶來的表演，溪畔有90攤小吃，加上還放了5分鐘煙火，許多人都說這兒風景好又寬闊，難怪每年人愈來愈多，場面已不輸市府舉辦的晚會。

中興大學教授袁鶴齡昨參加了晚會，他沿著旱溪走了一圈，並走上康橋，記錄了這場晚會的美景。他在臉書上說，自從中興大學不辦跨年之後，就由永隆里接辦，活動一年比一年豐富精彩，「這大概是全國唯一以里舉辦的跨年」。

修平科技大學教授徐遠雄平日即和愛好蕯克斯風的友人組成康橋志工樂團，利用周六、日在當地演出，他們不但每年把演奏得來的打賞小費捐給志工隊做為維護康橋環境之用，昨晚還在晚會中義務演出，為大家帶來美好的音樂跨年夜。

永隆里長林士元說，永隆里隔著旱溪緊鄰中興大學，自從興大6年前開始不辦跨年晚會後，他們就在康橋自辦跨年，參與人數已由當初的8千人增加至昨晚的2萬餘人；包括市府副秘書長黃國榮、民政局長吳世瑋都與會。

他說，該里有1萬4千人，但參與人數遠超過該里人數，許多人都是慕名而來，尤其旱溪整治後，康橋的景色日夜均佳，到康橋參加跨年，感受就是不一樣。場面雖大，但總花費僅70萬元，都來自里民和各界贊助。