親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

脫口總統要投「他」 郭台銘：這局我想讓大家自由

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

中市康橋河畔跨年晚會 場面比市府辦的還驚人

2020-01-01 11:18聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市大里區永隆里昨晚在中興大學旁的康橋自辦跨年晚會，吸引兩萬餘人前往，大家隔著旱溪看素人帶來的表演，溪畔有90攤小吃，加上還放了5分鐘煙火，許多人都說這兒風景好又寬闊，難怪每年人愈來愈多，場面已不輸市府舉辦的晚會。

中興大學教授袁鶴齡昨參加了晚會，他沿著旱溪走了一圈，並走上康橋，記錄了這場晚會的美景。他在臉書上說，自從中興大學不辦跨年之後，就由永隆里接辦，活動一年比一年豐富精彩，「這大概是全國唯一以里舉辦的跨年」。

修平科技大學教授徐遠雄平日即和愛好蕯克斯風的友人組成康橋志工樂團，利用周六、日在當地演出，他們不但每年把演奏得來的打賞小費捐給志工隊做為維護康橋環境之用，昨晚還在晚會中義務演出，為大家帶來美好的音樂跨年夜。

永隆里長林士元說，永隆里隔著旱溪緊鄰中興大學，自從興大6年前開始不辦跨年晚會後，他們就在康橋自辦跨年，參與人數已由當初的8千人增加至昨晚的2萬餘人；包括市府副秘書長黃國榮、民政局長吳世瑋都與會。

他說，該里有1萬4千人，但參與人數遠超過該里人數，許多人都是慕名而來，尤其旱溪整治後，康橋的景色日夜均佳，到康橋參加跨年，感受就是不一樣。場面雖大，但總花費僅70萬元，都來自里民和各界贊助。

現場煙火秀：https://www.facebook.com/haolin.yuan.1/videos/3990443867648397/

台中市大里區永隆里在中興大學旁的康橋自辦跨年晚會，昨晚吸引兩萬餘人前往，大家隔著...
台中市大里區永隆里在中興大學旁的康橋自辦跨年晚會，昨晚吸引兩萬餘人前往，大家隔著旱溪看素人帶來的表演。圖／袁鶴齡提供
分享
台中市大里區永隆里在中興大學旁的康橋自辦跨年晚會，昨晚吸引兩萬餘人前往，大家隔著...
台中市大里區永隆里在中興大學旁的康橋自辦跨年晚會，昨晚吸引兩萬餘人前往，大家隔著旱溪看素人帶來的表演。圖／袁鶴齡提供
分享
修平科技大學教授徐遠雄和友人組成康橋志工樂團，在晚會中義務演出，為大家帶來美好的...
修平科技大學教授徐遠雄和友人組成康橋志工樂團，在晚會中義務演出，為大家帶來美好的音樂跨年夜。圖／徐遠雄提供
分享
修平科技大學教授徐遠雄和友人組成康橋志工樂團，在晚會中義務演出，為大家帶來美好的...
修平科技大學教授徐遠雄和友人組成康橋志工樂團，在晚會中義務演出，為大家帶來美好的音樂跨年夜。圖／徐遠雄提供
分享
台中市大里區永隆里在中興大學旁的康橋自辦跨年晚會，昨晚吸引兩萬餘人前往。圖／袁鶴...
台中市大里區永隆里在中興大學旁的康橋自辦跨年晚會，昨晚吸引兩萬餘人前往。圖／袁鶴齡提供
分享
台中市大里區永隆里在中興大學旁的康橋自辦跨年晚會，昨晚吸引兩萬餘人前往，大家隔著...
台中市大里區永隆里在中興大學旁的康橋自辦跨年晚會，昨晚吸引兩萬餘人前往，大家隔著旱溪看素人帶來的表演。圖／袁鶴齡提供
分享

跨年晚會中興大學大學教授

延伸閱讀

歐陽娜娜江蘇跨年　台上一句話挨批「讀書少沒文...

淡海輕軌迎新年「乘客」突演奏 全車唱「流浪到...

影／基隆搖滾跨年嗨翻 煙火璀燦照亮基隆港夜空

嘉市跨年晚會 上萬人嗨翻全場

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

2020-01-01 10:54

影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

2020-01-01 10:38

彰化2020「愛你愛你」 王惠美元旦升旗帶動跳

2020-01-01 10:51

影／台中元旦升旗 109名元旦寶寶領唱國歌

2020-01-01 09:49

南投高山賞美景 品嘗特有滇緬美食

2020-01-01 08:26

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

台中雙十公車元旦趕不及 「元月一定上路」

2020-01-01 00:22

中彰投跨年不放煙火 台中燈光秀600秒

2020-01-01 00:19

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

華美徒步區空品改善 中市擴辦

2020-01-01 00:04

中部首例…南投原民鋸木賽 林管處提供柳杉

2019-12-31 23:56

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

台中跨年晚會雙主場 盧秀燕：后里太平 給你太平

2019-12-31 21:07

瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地

2019-12-31 20:20

台中跨年晚會 擠進8成觀眾

2019-12-31 20:20

安心亞跨年16分不斷電 低胸配熱褲開唱辣翻全場

2019-12-31 19:39

中部核准首例！原民鋸木賽缺木料 林管處伸援國有材

2019-12-31 16:21

注意了！西濱快速路彰化段區間測速3月2日開張

2019-12-31 14:44

台水汰換管線經費增到20億 侯友宜：選舉完我會下鄉盯

2019-12-31 12:14

對手當選無效 台中市議員王立任：重新出發滿心期待

2019-12-31 10:53

台中熱鬧跨年迎曙光 300架無人機打造600秒燈光秀

2019-12-31 08:56

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

新竹女泰國自由行染麻疹 可感染期接觸338人

2019-12-31 16:52

維護跨年秩序台東警分局太威了 租來黑輪車員警呷桶海

2019-12-31 19:55

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

台中跨年晚會 擠進8成觀眾

2019-12-31 20:20

夜市大亨又出招 草鞋墩夜市打造全台最大「愛情鎖」

2019-12-31 12:05

性感女神安心亞高雄放送美胸、小蠻腰和大長腿

2019-12-31 23:17

圖輯／迎接2020年 台北101跨年煙火秀

2020-01-01 00:31

帶來上億商機！台南跨年晚會「最終章」 舞台回歸台南

2019-12-31 19:41

瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地

2019-12-31 20:20

基隆地標3煙囪將拆 林右昌：台電未來改低短煙囪融地景

2019-12-31 14:05

台南跨年晚會全攻略 今晚來舊城區玩通宵

2019-12-31 15:20

嘉義幸福巴士上路 試營運期間全段搭乘只要10元

2019-12-31 15:12

金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

2020-01-01 02:05

高雄跨年派對愈夜愈刺激 李玖哲脫了？

2019-12-31 23:31

台水汰換管線經費增到20億 侯友宜：選舉完我會下鄉盯

2019-12-31 12:14

101煙火燈光絢麗…柯文哲：跨年晚會是北市的驕傲

2020-01-01 00:17

影／協和電廠封爐過程曝光 林右昌：和台電不一定對立

2019-12-31 22:19

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

清晨站崗為哪樁？苗栗市公所消滅街頭髒亂點

2019-12-31 19:24

屏東「Ｋ歌之夜」跨年晚會 封路停車卡司資訊看這邊

2019-12-31 16:41

破紀錄！北捷宣布跨年總運量突破去年 達305萬人次

2020-01-01 00:52

注意了！西濱快速路彰化段區間測速3月2日開張

2019-12-31 14:44

安心亞跨年16分不斷電 低胸配熱褲開唱辣翻全場

2019-12-31 19:39

元旦晚間新北市民廣場將辦「2020新北歌廳秀」

2019-12-31 15:08

爭睹義大世界跨年煙火秀 民眾展開「卡位」戰

2019-12-31 18:27

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

台東迎曙光 三仙台與太麻里「摃龜」

2020-01-01 07:03

台中跨年晚會雙主場 盧秀燕：后里太平 給你太平

2019-12-31 21:07

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

金門跨年晚會 創新煙火與藝人要給你好看

2019-12-31 14:04

墾丁跨年夜衝出高住房 旅宿業嘆：觀光寒冬的小確幸

2019-12-31 18:35

愛奇藝跨年轉播國旗「被消失」？北市府痛斥：抹紅

2019-12-31 16:16

義大世界跨年煙火 今年將再創3項紀錄

2019-12-31 19:38

台南跨年首部曲 「民間版」 井仔腳送夕陽還有彩虹

2019-12-31 18:03

台南萬人升旗典禮 國民黨部：國父孫中山塑像在微笑了

2019-12-31 18:29

掃街車加逾600義工 一小時恢復乾淨北市

2020-01-01 04:22

沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

2020-01-01 07:53

迎接2020 台北101跨年煙火璀璨登場

2020-01-01 02:57

高雄跨年倒數 台上與無人機數字未同步

2020-01-01 01:58

台東跨年熱情民眾提早3小時 傍晚5點多就到會場守候

2019-12-31 19:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top