影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

迎接2020元旦第一道曙光，不少遊客在凌晨4、5時上山，甚至有人忍著不到3度的低溫在合歡山武嶺、滑雪山莊等地徹夜等候，直至清晨5時50分曙光在雲海和山間金黃乍現，讓現場民眾為之瘋狂，紛紛攝影紀錄這一刻的新年美景。

南投縣仁愛鄉清境跨年、合歡山迎曙光是不少遊客首選行程，因此當地車流從昨傍晚就陸續湧入車潮，而在凌晨跨年結束後，有些人陸續下山，但有更多人稍做休息候就夜衝移往合歡山看日出，因此凌晨到清晨的從昆陽、武嶺等地湧現人車。

而沿合歡山台14甲線越往上走，只要能停車逗留的空地或平台，就有民眾佇足等看新年曙光，松雪樓、合歡山莊、昆陽等人潮眾多，武嶺亭更是萬頭鑽動，眾人熱情等候合歡山曙光，直到清晨5時50分關鍵的一刻終於降臨。

將近清晨5時許，居東面與合歡山對望的奇萊連峰突然泛出紅光，太陽緩緩從奇萊北峰旁升起，金黃色曙光露面時，還搭配著壯闊雲海，合歡山區天色漸亮，宣告新的一年正式來臨，遊客也為之瘋狂。

攝影玩家蔡榮展曙光乍現時在滑雪山莊拍下這最美的時刻，他提到，第一道曙光與雲海相互輝映，實在迷人，能夠捕捉到曙光伴雲海，及太陽在山頭露臉的美景，徹夜在山莊架設備等候也值得，而太陽完全彈出的時間約在上午7時左右。