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影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

2020-01-01 10:54聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

迎接2020元旦第一道曙光，不少遊客在凌晨4、5時上山，甚至有人忍著不到3度的低溫在合歡山武嶺、滑雪山莊等地徹夜等候，直至清晨5時50分曙光在雲海和山間金黃乍現，讓現場民眾為之瘋狂，紛紛攝影紀錄這一刻的新年美景。

南投縣仁愛鄉清境跨年、合歡山迎曙光是不少遊客首選行程，因此當地車流從昨傍晚就陸續湧入車潮，而在凌晨跨年結束後，有些人陸續下山，但有更多人稍做休息候就夜衝移往合歡山看日出，因此凌晨到清晨的從昆陽、武嶺等地湧現人車。

而沿合歡山台14甲線越往上走，只要能停車逗留的空地或平台，就有民眾佇足等看新年曙光，松雪樓、合歡山莊、昆陽等人潮眾多，武嶺亭更是萬頭鑽動，眾人熱情等候合歡山曙光，直到清晨5時50分關鍵的一刻終於降臨。

將近清晨5時許，居東面與合歡山對望的奇萊連峰突然泛出紅光，太陽緩緩從奇萊北峰旁升起，金黃色曙光露面時，還搭配著壯闊雲海，合歡山區天色漸亮，宣告新的一年正式來臨，遊客也為之瘋狂。

攝影玩家蔡榮展曙光乍現時在滑雪山莊拍下這最美的時刻，他提到，第一道曙光與雲海相互輝映，實在迷人，能夠捕捉到曙光伴雲海，及太陽在山頭露臉的美景，徹夜在山莊架設備等候也值得，而太陽完全彈出的時間約在上午7時左右。

但在曙光乍現及太陽完全升起後出現2波離去車潮，也塞爆台14甲線；警方表示，今晨起台14甲線8至31公里段清境往武嶺車流斷續造成塞車，而今是元旦休假日，預計今天下午還有一波下山車潮，請民眾遵守交管，隨時注意路況動態。

沿合歡山台14甲線越往上走，松雪樓、合歡山莊、昆陽等人潮眾多，武嶺亭更是萬頭鑽動...
沿合歡山台14甲線越往上走，松雪樓、合歡山莊、昆陽等人潮眾多，武嶺亭更是萬頭鑽動，眾人熱情迎曙光，圖／臉書「合歡山玩雪團」提供
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迎接2020第一道曙光，合歡山曙光約清晨5時50分在雲海和山間金黃乍現，攝影玩家...
迎接2020第一道曙光，合歡山曙光約清晨5時50分在雲海和山間金黃乍現，攝影玩家紀錄這一刻的新年美景。圖／蔡榮展提供
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迎接2020第一道曙光，合歡山曙光約清晨5時50分在雲海間乍現，上午7時太陽完全...
迎接2020第一道曙光，合歡山曙光約清晨5時50分在雲海間乍現，上午7時太陽完全露臉，攝影玩家完整紀錄。圖／蔡榮展提供
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迎接2020第一道曙光，合歡山曙光約清晨5時50分在雲海間乍現，上午7時太陽完全...
迎接2020第一道曙光，合歡山曙光約清晨5時50分在雲海間乍現，上午7時太陽完全露臉，攝影玩家完整紀錄。圖／蔡榮展提供
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合歡山武嶺車潮

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