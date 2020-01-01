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彰化2020「愛你愛你」 王惠美元旦升旗帶動跳

2020-01-01 10:51聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，由縣長王惠美帶領上千名民眾一起唱國歌及向國旗致敬，並與43位元旦出生的壽星一起切蛋糕，還為他們圍上國旗圍巾，王惠美說，今年也是西元2020年，2020諧音是「愛你愛你」，相信將充滿信心與活力，共創美好未來。

今年元旦升旗典禮活動是在上午8點舉行，主題是「升旗‧派對‧爆米花」，縣長王惠美及縣府團隊、 救國團彰化縣團委會主委楊友仁及來自各機關、團體、社區等各界代表約上千人參加，人人手持國旗及國旗氣球，場面十分熱烈。

主辦單位邀請彰化縣青年管弦樂團演奏國歌及國旗歌，在縣長王惠美帶領民眾完成升旗典禮後，為43位事先報名的「元旦壽星慶生」，王惠美除與他們一起切蛋糕外，還親自一一為他們圍上縣府贈送的2020年國旗圍巾。王惠美還上台與全體民眾一起帶動唱，瀰漫健康而歡樂的氣氛。

王惠美說，回顧過去一年，她與縣府團隊努力爭取彰化市鐵路高架化並通過交通部審核等重大建設，邁向嶄新的一年，未來的重點將持續健全交通路網，積極推動「一軸一環雙樞紐」交通計畫，平衡彰南、彰北的大眾運輸工具，串聯產業園區跟工業區的交通，同時加速彰化市鐵路高架化，希望讓彰化成為一個幸福宜居的好地方。

今年是鼠年，還配合舉辦非您莫「鼠」活動，只要穿戴與鼠相關服飾配件的民眾，就可以獲得新型鼠年手機架1個限量1000份，臉書現場打卡按讚也可以得到國旗氣球1個限量500個，參與的民眾可以得到縣府免費贈送的國旗手提袋、爆米花、茶葉蛋、咖啡及薑母茶當作參加禮，民眾大排長龍，反應十分熱烈。

彰化縣長王惠美（中）與43位元旦出生的壽星，一起切蛋糕，慶祝生日快樂。記者劉明岩...
彰化縣長王惠美（中）與43位元旦出生的壽星，一起切蛋糕，慶祝生日快樂。記者劉明岩／攝影
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彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，縣長王惠美為4...
彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，縣長王惠美為43位元旦出生的壽星圍上國旗圍巾。記者劉明岩／攝影
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彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，民眾大排長龍領...
彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，民眾大排長龍領取爆米花 。記者劉明岩／攝影
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彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，由縣長王惠美（...
彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，由縣長王惠美（右）帶領上千名民眾一起帶動唱。記者劉明岩／攝影
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彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，縣長王惠美為4...
彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，縣長王惠美為43位元旦出生的壽星圍上國旗圍巾。記者劉明岩／攝影
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彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，由縣長王惠美（...
彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，由縣長王惠美（左4）帶領上千名民眾，祝大家新年快樂。記者劉明岩／攝影
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彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，由縣長王惠美（...
彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，由縣長王惠美（右3）帶領上千名民眾一起唱國歌及向國旗致敬。記者劉明岩／攝影
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彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，由縣長王惠美（...
彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，由縣長王惠美（右）帶領上千名民眾一起帶動唱。記者劉明岩／攝影
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彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，由縣長王惠美（...
彰化縣各界今天上午在縣府廣場舉行慶祝中華民國109年元旦升旗典禮，由縣長王惠美（左4）帶領上千名民眾一起唱國歌及向國旗致敬。記者劉明岩／攝影
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國旗王惠美國歌鐵路高架化

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