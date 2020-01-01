影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

南投縣竹山鎮紫南宮鼠年錢母今天上午9點發放，吸引9萬名信眾排隊領取，人龍長達8公里。9點紫南宮主委莊秋安開始發送錢母，第一位領到的是來自高雄的業務員陳榮男，他說，連續7年元旦到紫南宮領錢母，這次提前3天排隊，成為第一個領到錢母的幸運兒，他興奮說「心情就是爽！」希望土地公保佑，鼠年業務長紅。

紫南宮錢母魅力無法擋，雖然天氣濕冷，早上9點才發錢母，但一大早紫南宮周邊停車場就已經爆滿，連1公里外台三線兩邊道路也停滿車，許多遊客開車四處繞相當著急，就怕9點前無法排隊，領不到錢母。透過空拍機探視，排隊人潮沿著紫南宮道路排成長長人龍，相當壯觀。

上午9點一到，紫南宮主委莊秋安和竹山鎮長陳東睦共同發放鼠年錢母，前800名排隊者還加送一盒錢母套幣禮盒，第1名是來自高雄的陳榮男，他從事油料業務員，他說，之前已經6度到紫南宮排隊領錢母，他生肖也是鼠，因此3天前就到紫南宮排隊，這次成為第一號相當幸運，領到錢母套幣後，直說「就是爽！」。