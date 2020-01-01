影／台中元旦升旗 109名元旦寶寶領唱國歌

台中元旦升旗今年不一樣！邀請109名元旦寶寶領唱國歌，年紀最大86歲，最小僅2歲，迎旗儀式特製比一般國旗4倍大、7公尺長的巨大國旗，市長盧秀燕說，民國109年的諧音是「一定久」、「幸福一定久」；2020是「愛你愛你」。

台中市民一早擠爆市府廣場，人手一支國旗，呈現旗海飄揚，今年迎旗儀式由20位名中女中樂儀旗隊手掌旗，迎接長720公分、寬480公分的巨幅國旗進場，相較一般國旗約4倍大。

台中市今年別出心裁由109名元旦寶寶穿上「元旦寶寶Ｔ恤」、戴上國旗帽領唱國歌，城市吉祥物石虎家族也到場與民眾互動，展現活力。盧秀燕說，相信這會是元旦生日的市民朋友最難忘的生日回憶，也是最特別的升旗典禮。

另外，市府今年免費發送1萬支多功能萬用燈，吸引許多民眾天未亮就大排長龍，不到1小時就領取一空。

盧秀燕說，民國109年的諧音是「一定久」，代表幸福一定久、心想事成；西元2020年代表「愛你、愛你」，希望大家心中有愛，社會更和諧，人生美好。

盧秀燕說，今年市政團隊今年會更認真，整治空汙、振興經濟讓市民好生活、加強治安和交通，文化教育深化。

今天元旦升旗有美中不足的插曲，現場國旗歌唱完後，國旗尚未升到旗竿頂端，歌曲播放速度太快、旗手拉旗較慢，兩者沒有「合拍」。