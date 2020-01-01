南投高山賞美景 品嘗特有滇緬美食

最近一波冷氣團來襲，吸引大批遊客到合歡山追雪，但除了追雪，隨著冷鋒引進大量水氣，台灣高山之間湧現雲海，波瀾壯闊的雲海，彷彿太平洋波浪也直奔三千公尺的高山，冬天，更是欣賞雲海最好的季節！

台灣三千公尺以上高山超過兩百座，想要欣賞壯闊的中央山脈高山，位處台灣中心的南投無疑是最佳選擇，尤其清境高空觀景步道第二期步道剛啟用，欣賞雲海、觀星或是呼吸新鮮空氣一次滿足，元旦來一趟高山之旅充電，以滿滿元氣迎接2020年。

清境高空觀景第二期步道啟用，長度從1.2公里延長為1.68公里，更從台14線路旁延伸進入青青草原，能同時飽覽高山景致和草原風光，山坡上一群群綿羊，更是大小朋友的最愛。

清境高空觀景步道沿著合歡山公路外緣如同一條白龍蜿蜒而上，對面合歡、奇萊、能高群峰綿延不斷，走在步道上如同漫步雲端，一邊可見山坡上綿羊成群和風車緩緩轉動，美景如畫。為增加步道完整性，第二期延伸工程由南商圈票口端向上延伸480公尺，還橫跨台14甲線銜接進入青青草原故事館，視野更加遼闊。

清境一年四季都有不同的體驗，夏季的時候一片的翠綠，是避暑勝地。入冬後沿途綠樹轉為紅葉，帶來蕭瑟的美感，又是另一番體驗。

從清境繼續上行，經翠峰、鳶峰、昆陽、武嶺到合歡山松雪樓，就是冬季追雪熱門地點。但想要追雪得碰運氣，反而是入冬後，合歡、奇萊群峰雲海湧現在高山峻谷間，甚至雲瀑湧動，尤其是晨昏時太陽光線變換，時而金光萬道，有時紫雲滿天，如夢似幻讓人大呼過癮，這樣的美景非照片或影片能完整呈現，就是得親自走一趟才能感受大自然變化之奇。

來到清境除了欣賞美景，更不能錯過當地的滇緬美食。1949國共內戰失利而撤退來台，國軍93師以雲南與緬甸之邊界做為反攻基地，撤退到台灣，來到清境開墾，也為清境帶來特有的滇緬文化和美食。

清境火把節源自雲南哈尼族的「長街宴」，長桌一字排開，雲南大薄片、香酥竹蟲、涼拌米線、香腸、烤雞、炸豬肉、雲南破酥包、臘肉、羊肉爐等雲南少數民族、台、原民傳統美食，猶如一條美食長龍。

位在清境農場7-11與清境星巴克間雲舞樓，經營民宿與餐飲，除了景觀優美，還有來自雲南私房段家菜。金庸「天龍八部」中的雲南段家絕學一陽指和六脈神劍是否有傳承不知道，但段家美食鮮香美味，讓許多老饕每年都上山品嘗過癮。

雲南大薄片厚度得宜，和爽脆的洋蔥小黃瓜調味後微酸微辣非常清爽開胃。雲南椒麻雞上面剁滿紅椒，讓人看的頭皮發麻，卻是又香又脆，滑溜的皮和細嫩的雞肉入口讓人回味無窮。