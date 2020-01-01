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南投高山賞美景 品嘗特有滇緬美食

2020-01-01 08:26聯合報 記者江良誠／南投即時報導

最近一波冷氣團來襲，吸引大批遊客到合歡山追雪，但除了追雪，隨著冷鋒引進大量水氣，台灣高山之間湧現雲海，波瀾壯闊的雲海，彷彿太平洋波浪也直奔三千公尺的高山，冬天，更是欣賞雲海最好的季節！

台灣三千公尺以上高山超過兩百座，想要欣賞壯闊的中央山脈高山，位處台灣中心的南投無疑是最佳選擇，尤其清境高空觀景步道第二期步道剛啟用，欣賞雲海、觀星或是呼吸新鮮空氣一次滿足，元旦來一趟高山之旅充電，以滿滿元氣迎接2020年。

清境高空觀景第二期步道啟用，長度從1.2公里延長為1.68公里，更從台14線路旁延伸進入青青草原，能同時飽覽高山景致和草原風光，山坡上一群群綿羊，更是大小朋友的最愛。

清境高空觀景步道沿著合歡山公路外緣如同一條白龍蜿蜒而上，對面合歡、奇萊、能高群峰綿延不斷，走在步道上如同漫步雲端，一邊可見山坡上綿羊成群和風車緩緩轉動，美景如畫。為增加步道完整性，第二期延伸工程由南商圈票口端向上延伸480公尺，還橫跨台14甲線銜接進入青青草原故事館，視野更加遼闊。

清境一年四季都有不同的體驗，夏季的時候一片的翠綠，是避暑勝地。入冬後沿途綠樹轉為紅葉，帶來蕭瑟的美感，又是另一番體驗。

從清境繼續上行，經翠峰、鳶峰、昆陽、武嶺到合歡山松雪樓，就是冬季追雪熱門地點。但想要追雪得碰運氣，反而是入冬後，合歡、奇萊群峰雲海湧現在高山峻谷間，甚至雲瀑湧動，尤其是晨昏時太陽光線變換，時而金光萬道，有時紫雲滿天，如夢似幻讓人大呼過癮，這樣的美景非照片或影片能完整呈現，就是得親自走一趟才能感受大自然變化之奇。

來到清境除了欣賞美景，更不能錯過當地的滇緬美食。1949國共內戰失利而撤退來台，國軍93師以雲南與緬甸之邊界做為反攻基地，撤退到台灣，來到清境開墾，也為清境帶來特有的滇緬文化和美食。

清境火把節源自雲南哈尼族的「長街宴」，長桌一字排開，雲南大薄片、香酥竹蟲、涼拌米線、香腸、烤雞、炸豬肉、雲南破酥包、臘肉、羊肉爐等雲南少數民族、台、原民傳統美食，猶如一條美食長龍。

位在清境農場7-11與清境星巴克間雲舞樓，經營民宿與餐飲，除了景觀優美，還有來自雲南私房段家菜。金庸「天龍八部」中的雲南段家絕學一陽指和六脈神劍是否有傳承不知道，但段家美食鮮香美味，讓許多老饕每年都上山品嘗過癮。

雲南大薄片厚度得宜，和爽脆的洋蔥小黃瓜調味後微酸微辣非常清爽開胃。雲南椒麻雞上面剁滿紅椒，讓人看的頭皮發麻，卻是又香又脆，滑溜的皮和細嫩的雞肉入口讓人回味無窮。

香料烤魚最比較費時，魚肉處理得很好，幾乎沒有刺，每一口都可以和香料配在一起入口，吃出魚肉本身的鮮美。菌醬杏鮑菇簡單中卻有著大學問，菌醬主要是雲南珍貴的菌菇類醃製成醬再拌炒，如同雲南的松露，也是傣族家戶珍饈，淡雅風味讓人回味無窮，也是腳踏群峰飽覽雲海之餘，最美味的回饋。

仁愛鄉清境海拔1500公尺，遠眺奇萊、能高、合歡群峰，晨昏氣象變幻萬千，令人流連...
仁愛鄉清境海拔1500公尺，遠眺奇萊、能高、合歡群峰，晨昏氣象變幻萬千，令人流連往返。記者江良誠／攝影
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清境高空觀景步道第二期啟用，成群的綿羊沿著步道走回山坡，是相當有趣的景觀。記者江...
清境高空觀景步道第二期啟用，成群的綿羊沿著步道走回山坡，是相當有趣的景觀。記者江良誠／攝影
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清境雲舞樓是道地雲南段家菜，菜色豐盛滋味鮮香，許多人一試成主顧，每年都要上山解饞...
清境雲舞樓是道地雲南段家菜，菜色豐盛滋味鮮香，許多人一試成主顧，每年都要上山解饞。記者江良誠／攝影
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清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，步道更完整，視野更加開闊，飽覽中央山脈群山。...
清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，步道更完整，視野更加開闊，飽覽中央山脈群山。記者江良誠／攝影
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清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，步道更完整，視野更加開闊，飽覽中央山脈群山。...
清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，步道更完整，視野更加開闊，飽覽中央山脈群山。記者江良誠／攝影
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清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，也能看見清境農場青青草原綿羊成群活動。記者江...
清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，也能看見清境農場青青草原綿羊成群活動。記者江良誠／攝影
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清境高空觀景步道第二期啟用，綿羊可愛的模樣吸引大人小孩目光。記者江良誠／攝影
清境高空觀景步道第二期啟用，綿羊可愛的模樣吸引大人小孩目光。記者江良誠／攝影
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清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，也能看見清境農場青青草原綿羊成群活動。記者江...
清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，也能看見清境農場青青草原綿羊成群活動。記者江良誠／攝影
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海拔超過1500公尺的清境空氣乾淨，藍天白雲映襯美不勝收。記者江良誠／攝影
海拔超過1500公尺的清境空氣乾淨，藍天白雲映襯美不勝收。記者江良誠／攝影
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冬季合歡山常出現雲海的壯闊景觀，走在合歡主峰腳底雲海翻湧，讓人難以忘懷。記者江良...
冬季合歡山常出現雲海的壯闊景觀，走在合歡主峰腳底雲海翻湧，讓人難以忘懷。記者江良誠／攝影
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清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，步道更完整，視野更加開闊，飽覽中央山脈高山。...
清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，步道更完整，視野更加開闊，飽覽中央山脈高山。記者江良誠／攝影
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清境高空觀景步道第二期啟用，成群的綿羊沿著步道走回山坡，是相當有趣的景觀。記者江...
清境高空觀景步道第二期啟用，成群的綿羊沿著步道走回山坡，是相當有趣的景觀。記者江良誠／攝影
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清境地區有不少西南各省居民，成為國內品嘗滇、緬料理重鎮，雲舞樓更推陳出新，就連簡...
清境地區有不少西南各省居民，成為國內品嘗滇、緬料理重鎮，雲舞樓更推陳出新，就連簡單的杏鮑菇口感美味兼具，讓人齒頰留香。記者江良誠／攝影
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冬季合歡山常出現雲海的壯闊景觀，走在合歡主峰腳底雲海翻湧，讓人難以忘懷。記者江良...
冬季合歡山常出現雲海的壯闊景觀，走在合歡主峰腳底雲海翻湧，讓人難以忘懷。記者江良誠／攝影
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清境是難得的高山美景，就連地下泛黃的落葉，都猶如帶著詩意。記者江良誠／攝影
清境是難得的高山美景，就連地下泛黃的落葉，都猶如帶著詩意。記者江良誠／攝影
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清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，步道更完整，視野更加開闊，飽覽中央山脈群山。...
清境高空觀景步道第二期工程向上延伸，步道更完整，視野更加開闊，飽覽中央山脈群山。記者江良誠／攝影
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清境雲舞樓是道地雲南段家菜，菜色豐盛滋味鮮香，許多人一試成主顧，每年都要上山解饞...
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清境合歡山武嶺

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