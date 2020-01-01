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影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中跨年晚會雙主場，后里場在麗寶樂園第二停車場舉行，今年不施放煙火，倒數時刻改出動150台無人機展演，搭配摩天輪燈光秀，時間長達600秒，但因現場風大，無人機未能準時演出，延遲一小時才展演，不過因風大演出效果差，民眾抱怨「很落漆！根本看不出是什麼圖樣」。

原本在跨年倒數時，無人機與摩天輪燈光秀將同時展演，但當時現場風大，無人機並未準時演出，摩天輪燈光秀只能唱獨角戲。不少民眾沒看見無人機蹤影，難掩失望的說：「找了半天遲遲沒找到，確實有點失望」。

台中市政府表示，因執行無人機飛行的廠商，測試到現場最大瞬間陣風已超過安全標準，飛行的地點緊鄰麗寶outlet一期，現場擠滿人潮，在安全因素考量下，執行團隊當下決定暫停演出。而後在今天凌晨1點風勢緩和下進行表演，但倒數時刻原訂有無人機的表演，因安全考量延後，轉播單位三立電視台與台中市府新聞局向市民朋友表達歉意。

無人機延後至今天凌晨1點展演，原預計會出現台灣地圖、我愛台中、珍珠奶茶、太陽餅、摩天輪、金鼠等圖樣，卻因風大，展演時看不出具體圖樣。觀看民眾說，夜空中只看到光點，根本看不出是什麼圖樣，實在很「落漆」。

原本在跨年倒數時，無人機與摩天輪燈光秀將同時展演，但當時現場風大，無人機並未準時...
原本在跨年倒數時，無人機與摩天輪燈光秀將同時展演，但當時現場風大，無人機並未準時演出，摩天輪燈光秀只能唱獨角戲。記者余采瀅／攝影
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無人機延後至今天凌晨1點展演，原預計會出現台灣地圖、我愛台中、珍珠奶茶、太陽餅、...
無人機延後至今天凌晨1點展演，原預計會出現台灣地圖、我愛台中、珍珠奶茶、太陽餅、摩天輪、金鼠等圖樣，卻因風大，看不出具體圖樣，民眾直呼「很落漆」。記者余采瀅／攝影
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台中跨年晚會雙主場，后里場在麗寶樂園第二停車場舉行，台中市長盧秀燕陪大家倒數跨年...
台中跨年晚會雙主場，后里場在麗寶樂園第二停車場舉行，台中市長盧秀燕陪大家倒數跨年。記者余采瀅／攝影
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跨年晚會台中市珍珠奶茶

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