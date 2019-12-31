瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地

送走2019，迎接2020。南投縣政府採雙主場連線同步跨年，其中海拔最高的仁愛鄉清境跨年晚會強化全台獨有的「國際暗空公園」元素，今帶民眾觀星瞭解維護星空環境的重要性；草屯寶島時代村今天的「瘋跨年」，情緒更是HIGH到爆。

知名懷舊景點「寶島時代村」與當地公所、鎮代會合辦的「草屯瘋跨年」在璀璨煙火中揭開序幕，也立刻引燃現場熱烈氣氛，之後由「靈魂頑童」上台熱舞，台灣嘻哈天團「草屯囝仔」現身開唱更是帶起一波高潮，不少年輕人擁到颱錢搶拍。

隨後由「逆光飛翔」黃裕翔、David Lin林道遠、安地斯樂團、StarHuang黃星、Seasonation 人聲樂團B．C．W等歌手接力上場，更抽出電動機車、70吋4K大電視、iPhone 11、電冰箱、空氣清淨機、氣炸鍋等逾700件家電。

而在海拔達2000公尺的清境地區上，全台獨有的「合歡山國際暗空公園星空清境跨年晚會」則在晚上7時在清境賓館統一超商旁停車場熱鬧登場，晚會一開始先由知名主持人蜆仔和堯堯炒熱現場氣氛，各組在地、音樂團體和歌手接力演出。

但清境跨年特別的是，為強化星空元素，除展出多樣觀星器材與相關的星空輸出佈置，更重新規劃舞台設置、架設高山旅遊意象布置及擴大造雪機範圍，讓遊客能在最高的晚會現場，享受由高山星空、電音、雪花所交織而成的夢幻跨年派對。