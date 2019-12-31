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台中跨年晚會 擠進8成觀眾

2019-12-31 20:20聯合報 記者黃寅／即時報導

台中跨年晚會太平場晚上7時開始，已擠進8成觀眾，隨著勁歌熱舞，現場已逐漸high起來！

每當舞台上的歌手要丟禮物送給台下觀眾就引起台下一陣驚叫聲，大家把手伸得老高想搶到禮物。

台中市盧秀燕預計8時許到場致意，再趕赴后里場進行最後的跨年倒數。

台中跨年晚會一開場已擠進8成觀眾。記者黃寅/攝影
台中跨年晚會一開場已擠進8成觀眾。記者黃寅/攝影
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台中跨年晚會一開場已擠進8成觀眾。記者黃寅/攝影
台中跨年晚會一開場已擠進8成觀眾。記者黃寅/攝影
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跨年晚會盧秀燕台中市

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