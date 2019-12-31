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社區家族日怎麼玩？兒童劇藝文活動生日還有大樓燈光秀

2019-12-31 18:53聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中很多社區流行辦家族日活動，富宇建設年度明年1月18日在豐原葫蘆墩文化中心為富宇家族推出氣球偶劇「尋找快樂的咩咩羊」，陸府建設本月29日歡度30周年慶，在台中國家歌劇院推出優人神鼓家族專屬場表演，逾2000觀眾齊喊生日快樂；聯聚建設服務中心日前也化身耶誕歡樂花園派對，包括聯聚保和、泰和大廈社區住戶同樂；更特別的是，聯聚中雍大廈外牆LED燈光秀除了陪民眾倒數跨年，迎接嶄新2020年，也首創為業主規畫生日專屬祝福大樓燈光秀，相當特別。

富宇建設協理周燕槿說，重視家庭、為住戶打造幸福生活一直是富宇的初衷，近年來更致力於讓藝術融入生活、也讓生活走進藝術；有超過2萬戶的住戶加入「富宇家族」，兒童劇是每年富宇家族中熱度最高的活動，明年首波兒童劇邀請逗點創意劇團演出氣球偶劇「尋找快樂的咩咩羊」，同時還有手作氣球活動，全台富宇家族住戶皆可透過富宇建設官網報名參加。

陸府建設30周年慶除了優人神鼓家族專屬場表演，陸府植深館正展出陸府典藏展《後來》，展出陸府珍藏趙無極、董陽孜、鄭麗雲、照屋勇賢、畠山直哉、菲利普・伊其理、朱利安・夏利耶、薛彥麟作品，以及藝術家劉芸怡攝影展《歷史造景》，展覽將持續到明年1月11日。

聯聚服務中心日前化身耶誕派對，不但有總鋪師端出美食，樂團演奏，還有氣球小丑和特技秀穿插演出，讓聯聚保和、泰和大廈社區住戶同樂，住戶還發起了聖誕dress code，現場洋溢著歡聲笑語。聯聚泰和大廈何主委說，聯聚服務中心是連接起在座所有好鄰居、好朋友之間緣分的起點，歡迎大家「回家」，感謝聯聚贊助氛圍100分的場地、樂團及提供浪漫香檳，為現場增添歡樂氣氛。

聯聚建設總經理王于娟說，今年甫落成的聯聚中雍大廈，地處台中新光三越、大遠百兩大百貨公司之間，聯外牆LED燈光秀隨著四季、節慶變化，除了今晚跨年陪民眾倒數，迎接嶄新2020年，也首創為業主規畫專屬祝福，在企業主生日當天，除了蛋糕圖形和生日快樂字樣，還會量身設計特殊圖騰來表示祝賀，例如對於喜歡音樂的企業主秀出大型音符、或象徵企業產品的圖案設計，如帽子、蘋果、高跟鞋、窗簾等。

陸府建設本月29日歡度30周年慶，在台中國家歌劇院推出優人神鼓家族專屬場表演，逾...
陸府建設本月29日歡度30周年慶，在台中國家歌劇院推出優人神鼓家族專屬場表演，逾2000人齊聲高喊生日快樂。圖／陸府建設提供
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聯聚中雍大廈外牆LED燈光秀今晚陪民眾倒數跨年，迎接嶄新2020年，也首創為業主...
聯聚中雍大廈外牆LED燈光秀今晚陪民眾倒數跨年，迎接嶄新2020年，也首創為業主規畫生日專屬祝福大樓燈光秀，圖為國慶日整棟大樓以藍、白、紅三色為主題的燈光秀。記者趙容萱／攝影
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聯聚服務中心化身耶誕派對，不但有總鋪師端出美食，樂團演奏，還有氣球小丑和特技秀穿...
聯聚服務中心化身耶誕派對，不但有總鋪師端出美食，樂團演奏，還有氣球小丑和特技秀穿插演出，讓住戶樂在其中。記者趙容萱／攝影
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富宇建設年度明年1月18日在豐原葫蘆墩文化中心為富宇家族推出氣球偶劇「尋找快樂的...
富宇建設年度明年1月18日在豐原葫蘆墩文化中心為富宇家族推出氣球偶劇「尋找快樂的咩咩羊」。記者趙容萱／攝影
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聯聚中雍大廈外牆LED燈光秀今晚陪民眾倒數跨年，迎接嶄新2020年，也首創為業主...
聯聚中雍大廈外牆LED燈光秀今晚陪民眾倒數跨年，迎接嶄新2020年，也首創為業主規畫生日專屬祝福大樓燈光秀，圖為國慶日整棟大樓以藍、白、紅三色為主題的燈光秀。記者趙容萱／攝影
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周年慶優人神鼓

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