注意了！西濱快速路彰化段區間測速3月2日開張

為配合台61線西濱快速公路彰化段已於27日全線通車，由彰化縣警察局在北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間建置的區間測速系統已經完成，從109年1月1日起至3月1日為宣導期，並訂109年3月2日0時起，實施超速違規取締；至於南下路段部分，則計畫109年在芳苑交流道往南路段設固定桿測速取締超速。

西濱快速公路(台61線)彰化路段，因側風大、道路彎曲而起伏，加上車輛超速行駛，常釀成車禍，依交通隊統計，105年發生48件車禍1死9傷、106年68件1死11傷，去年則有85件3死18傷，有激增趨勢，其中不乏超速肇事。

彰化縣警察局表示，為台61線西濱快速公路彰化段通車後，成為全國第一條也是最長的南北快速公路，由於免收通行費，因此很多民眾作為國道1號及國道3號的替代道路，再加上沿線經過中部多個重要工業區，大型車輛往來通行頻繁，加上路面起伏，側風強，105年發生48件車禍1死9傷、106年68件1死11傷，去年則有85件3死18傷，其中不乏超速肇事，為保障用路人行車安全，彰化縣警察局特別向交通部爭取經費，建置科技執法─區間測速系統。

縣警察局在台61線彰化段北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)區間測速，前方設有「測速取締標誌」用以警告駕駛人有超速違規取締，另在測速「起點」及「終點」位置均設立黃底黑色字的告示牌，提醒用路人區間測速開始及結束，區段實際距離為8.9公里，每小時速限90公里，但超過10公里達100公里才會告發。

縣警局指出，區間測速系統與以往固定式測速照相不同的是，固定桿設置僅能進行單點測速取締，採用區間測速將點擴展至線，車輛通過區間測速起點及終點時，由錄影設備配合車牌辨識及記錄通過時間，並經系統自動計算平均速率，當平均速率大於速限即代表區間內行車超速情形。