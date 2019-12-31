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注意了！西濱快速路彰化段區間測速3月2日開張

2019-12-31 14:44聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

為配合台61線西濱快速公路彰化段已於27日全線通車，由彰化縣警察局在北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間建置的區間測速系統已經完成，從109年1月1日起至3月1日為宣導期，並訂109年3月2日0時起，實施超速違規取締；至於南下路段部分，則計畫109年在芳苑交流道往南路段設固定桿測速取締超速。

西濱快速公路(台61線)彰化路段，因側風大、道路彎曲而起伏，加上車輛超速行駛，常釀成車禍，依交通隊統計，105年發生48件車禍1死9傷、106年68件1死11傷，去年則有85件3死18傷，有激增趨勢，其中不乏超速肇事。

彰化縣警察局表示，為台61線西濱快速公路彰化段通車後，成為全國第一條也是最長的南北快速公路，由於免收通行費，因此很多民眾作為國道1號及國道3號的替代道路，再加上沿線經過中部多個重要工業區，大型車輛往來通行頻繁，加上路面起伏，側風強，105年發生48件車禍1死9傷、106年68件1死11傷，去年則有85件3死18傷，其中不乏超速肇事，為保障用路人行車安全，彰化縣警察局特別向交通部爭取經費，建置科技執法─區間測速系統。

縣警察局在台61線彰化段北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)區間測速，前方設有「測速取締標誌」用以警告駕駛人有超速違規取締，另在測速「起點」及「終點」位置均設立黃底黑色字的告示牌，提醒用路人區間測速開始及結束，區段實際距離為8.9公里，每小時速限90公里，但超過10公里達100公里才會告發。

縣警局指出，區間測速系統與以往固定式測速照相不同的是，固定桿設置僅能進行單點測速取締，採用區間測速將點擴展至線，車輛通過區間測速起點及終點時，由錄影設備配合車牌辨識及記錄通過時間，並經系統自動計算平均速率，當平均速率大於速限即代表區間內行車超速情形。

縣警局表示，參考新北市政府警察局實施區間測速路段經驗，實施後交通事故率降低33%~85%，對抑制超速違規成效良好，有效達到台61線「速度管理」的目標，預期可大幅降低超速件數，提升行車安全。

台61線西濱快速公路彰化段已全線通車，由彰化縣警察局在北上177公里至168.1...
台61線西濱快速公路彰化段已全線通車，由彰化縣警察局在北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間建置的區間測速系統已經完成，訂109年3月2日0時起，實施超速違規取締。照片／彰化縣警察局提供
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台61線西濱快速公路彰化段已全線通車，由彰化縣警察局在北上177公里至168.1...
台61線西濱快速公路彰化段已全線通車，由彰化縣警察局在北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間建置的區間測速系統已經完成，訂109年3月2日0時起，實施超速違規取締。照片／彰化縣警察局提供
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台61線西濱快速公路彰化段已全線通車，由彰化縣警察局在北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間建置的區間測速系統已經完成，訂109年3月2日0時起，實施超速違規取締。照片／彰化縣警察局提供
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台61線西濱快速公路彰化段已全線通車，由彰化縣警察局在北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間建置的區間測速系統已經完成，訂109年3月2日0時起，實施超速違規取締。照片／彰化縣警察局提供
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測速警察

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