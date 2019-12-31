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對手當選無效 台中市議員王立任：重新出發滿心期待

2019-12-31 10:53聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市第二選區市議員尤碧鈴遭控去年競選期間，由丈夫出資、蔡姓樁腳出面，以每票500元代價向選民買票，台中地方法院今天判決「當選無效」下個月即將遞補的民進黨議員王立任表示「重新出發，滿心期待」也要謝謝所有支持者。

王立任即將回到市議會，他開心表示：「重新出發，滿心期待」。王立任說，回到議會以後他將專注原本關切的教育文化，配合立法院副院長蔡其昌做好地方建設，秉持重視民意的精神，做好專業議員。

前市議員王立任開心表示重新出發滿心期待。圖/取自臉書
前市議員王立任開心表示重新出發滿心期待。圖/取自臉書
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民進黨立法院當選無效

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