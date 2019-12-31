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看緊荷包！台中市三處區間測速完工 明年1月15日取締

2019-12-31 09:30聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市沙鹿區向上路六段下坡路段在每年都會傳出大型車輛的車禍，造成人員傷亡，台中市警局交通大隊從今年起就規劃設置區間測試，另外也包括已全線通車的台61線台中段的2處地點，設備已完工並完成驗收、測試，台中市警局將在1月15日開始取締開罰，呼籲市民行經設置三處區間測速路段時，注意行車速度，按規定速限行駛。

台中市警局交通大隊執法組表示，為提升交通安全、減少車輛超速行駛導致事故的發生，台中市分別在「沙鹿區向上路6段下坡路段」、「台61線西濱快速道路北上157.8至151.6公里處」及「台61線西濱快速道路南下148.1至156.4公里處」建置區間測速設備，將在明年1月15日00時開始執法，預計可大幅降低交通事故及違規情形。

台中市交通大隊執法組指出，沙鹿區向上路6段過中興路口往西行駛，是一段長達2公里的陡下坡，過往就偶有車輛因超速而發生交通事故，且由於大型貨車車流量隨著台中工業區、港區的活絡發展與日俱增，更凸顯該路段交通規劃及違規執法的重要性。

台中市交大執法組表示，向上路六段的設備共有2段監測區間，第一區間為「向上路6段650號上方門架至國道3號龍井交流道下」，第二區間為「國道3號龍井交流道下至向上路6段788號前門架」，如果是同時通過這2個區間的車輛，則會以平均車速較高的區段舉發。

另外，在向上路6段所建置的區間測速設備除了具備測速功能外，也會針對未落實大貨車分流（內側2車道禁行20噸以上大貨車）措施的車輛蒐證舉發，而為了保障該車輛上、下國道3號龍井交流道交織區段的行車安全，在龍井交流道下方更設置了違規停車自動偵測設備，提醒用路人千萬不要在橋下違規停車。

台中市交大執法組表示，台61線西濱快速道路在台中區段已全線高架通車，道路速限也在今年12月1日起由原本的80公里提升至90公里，交通部公路總局第二區養護工程處、市警局為保障用路人安全，共同合作在北上157.8至151.6公里處、148.1至156.4公里處建置區間測速設備，會選擇在這個區段實施，主要就是因為進出港區以大貨車居多，每每發生車禍都是怵目驚心，期盼區間測速實施後可以促使駕駛人依照速限行駛，避免不當的超速、超車及變換車道，降低交通事故。

台中市警察局長楊源明說，109年加強春節期間安全維護工作從1月16日22時至30日24時止，為期15天，區間測速能在1月啟用對於市民的用路安全將更有保障；另交通警察大隊大隊長林沐弘指出，上述區間測速設備經過宣導並設置警示標誌之後，超速違規已經下降大約12%，顯示對於提醒車輛駕駛人切勿超速有顯著的效果，接下來進入執法階段，駕駛人除了別跟荷包過不去，最重要的還是別拿自己以及他人的生命開玩笑，唯有安全駕駛才是回家的路。

台中市警局在沙鹿區向上路六段、台61線西濱快速道路等3處地點設置區間測速，明年1...
台中市警局在沙鹿區向上路六段、台61線西濱快速道路等3處地點設置區間測速，明年1月15日開罰取締。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市警局在沙鹿區向上路六段、台61線西濱快速道路等3處地點設置區間測速，明年1...
台中市警局在沙鹿區向上路六段、台61線西濱快速道路等3處地點設置區間測速，明年1月15日開罰取締。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市警局在沙鹿區向上路六段、台61線西濱快速道路等3處地點設置區間測速，明年1...
台中市警局在沙鹿區向上路六段、台61線西濱快速道路等3處地點設置區間測速，明年1月15日開罰取締。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市警局在沙鹿區向上路六段、台61線西濱快速道路等3處地點設置區間測速，目前已...
台中市警局在沙鹿區向上路六段、台61線西濱快速道路等3處地點設置區間測速，目前已完成驗收、測試，明年1月15日開罰取締。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市警局在沙鹿區向上路六段、台61線西濱快速道路等3處地點設置區間測速，明年1...
台中市警局在沙鹿區向上路六段、台61線西濱快速道路等3處地點設置區間測速，明年1月15日開罰取締。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市測速事故

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