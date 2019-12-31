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台中熱鬧跨年迎曙光 300架無人機打造600秒燈光秀

2019-12-31 08:56聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

「2020台中跨年晚會」以雙主場進行，今晚分別於后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場登場，有吳宗憲、楊丞琳、徐佳瑩、畢書盡、安心亞、王心凌、周興哲等超過40組卡司輪番演出；其中「后里現場」倒數時刻將出動300台無人機，展演600秒燈光秀，夜空中變化出各種璀璨圖樣，取代煙火秀，絢麗迎接2020年到來。

「后里現場」今晚6時開始，主持人有阿KEN、Sandy吳珊儒、夏語心，跨年時刻有天后徐佳瑩陪倒數，壓軸演出則有首度於跨年開唱的綜藝天王吳宗憲和流行歌王畢書盡，陪大家迎新年。另外還有王心凌、楊丞琳、周興哲、安心亞、曾沛慈、茄子蛋、JR紀言愷、汪定中等歌手輪番獻唱。

「太平現場」則從今晚7時開始，主持人為于美人、蔡昌憲、許志豪；由黃妃、翁立友陪大家倒數，壓軸演出為周興哲。另外有詹雅雯、高爾宣、黃文星、陳零九、邱鋒澤、龍千玉、江惠儀、椅子樂團、盧莉瑮、荒山亮、林喬安、李子森、高佳群、吳美琳、林孟宗、余凱揚、葉諾帆等卡司一起同歡。

台中市府新聞局指出，活動期間場地周邊將進行交通管制，市府並在「后里現場」規劃4條接駁專車路線，共有230台接駁車，分別從后里國小、神岡停車場、豐原火車站、秋紅谷（朝富路、市政北七路口）往返麗寶樂園；「太平現場」也規劃太原停車場往返東平夜市(鄰近太平運動場)的接駁車路線。台鐵也配合增開班次，市區公車業者則配合延後收班，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具前往活動會場，避免交通壅塞。

跨完年後，重頭戲就是迎接2020第一道曙光，麗寶樂園渡假區推出摩天輪迎曙光車廂，遊客搭乘摩天輪到最高海拔384公尺的高空，除了欣賞曙光慢慢將天色染成一片金黃，也飽覽中台灣景致，限量120個名額，讓民眾熱血迎新年。

麗寶樂園渡假區推出摩天輪迎曙光車廂，遊客搭乘摩天輪到最高海拔384公尺的高空，除...
麗寶樂園渡假區推出摩天輪迎曙光車廂，遊客搭乘摩天輪到最高海拔384公尺的高空，除了欣賞曙光慢慢將天色染成一片金黃，也飽覽中台灣景致。圖／麗寶樂園渡假區提供
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「2020台中跨年晚會」以雙主場進行，今晚分別於后里麗寶樂園第二停車場及太平運動...
「2020台中跨年晚會」以雙主場進行，今晚分別於后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場登場，其中「后里現場」倒數時刻將出動300台無人機，展演600秒燈光秀，迎接2020年到來。圖／麗寶樂園渡假區提供
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跨年晚會麗寶樂園停車場

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