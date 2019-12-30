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捷運綠線延伸彰化 東區大竹三站規劃在鹿港延伸線

2019-12-30 19:16聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

臺中市捷運綠線南延彰化案因地方有不同意見還未完成審查，今天交通部發出新聞稿表示，在交通部長林佳龍指示協調地方政府後，已提出折衷方案，並獲地方共識，未來確定捷運鹿港延伸線會再往北延伸到快官等三站，後續由臺中市政府修正報告後，交通部將加速辦理審查作業。

交通部12月13日召開「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究報告」第2次審查會議，其中延伸至臺中市大坑獲得共識，但延伸到彰化縣路段地方仍有不同意見，決議退請臺中市政府、彰化縣政府及彰化市公所進一步協調整合後再報部審查。

交通部今天表示，林佳龍部長基於臺中捷運綠線延伸攸關中彰生活圈的大眾運輸串聯重要性，指派政務次長王國材積極協調後，並於12月24日現勘彰化縣府及彰化市公所所提路線後，已提出折衷方案，希望在工程經費無大幅增加下，擴大捷運服務彰東範圍。

折衷方案是自G17 站後沿臺鐵縱貫線向西延伸，行經成功嶺營區門口附近設置G18 站，後左轉榮泉路設置G19 站(至此均維持原路線方案)，以垂直斜跨烏溪進入彰化縣境，穿越國3後向南行左轉銜接彰興金馬路口，並於其間適當位置設G19a車站，服務彰化市東側居民，再沿金馬路至中山路金馬路口(G20站)，並延伸至金馬站。快官、大竹、中庄也規劃由未來鹿港延伸線服務。

彰化縣府工務處長林漢斌表示，交通部並沒有連絡縣府一起會勘路線，但以昨天交通部所提的路線看來，就是縣府所主張的方案，縣府原就希望捷運綠線到彰化能和彰化鐵路高架化共構，只是先前鐵路高架化可行性研究還未審查通過時，根本還不知設站位置，無法擬出共站細節，日前鐵路高架化已審查通過，現已確定會規劃捷運綠線G20台化站與台鐵高架化的金馬站共站。

彰化市長林世賢表示，很謝謝交通部積極協調，他從頭到尾就沒有擋捷運綠線案，而是為了照顧彰化東區9萬人口生活機能及發展，提出捷運一定要在快官、大竹、中庄設站，且一定要捷運和鐵路高架化共站，對彰化人才能真正享受到交通的便利性。

林漢斌表示，原台中捷運綠線延伸到彰化路線若要再繞一大圈去卸接大竹站等，有路線規劃很大困難，再繞一大圈捷運就不叫捷運了，目前是規劃利用捷運要再延伸到鹿港的支線就可往北再延伸到大竹等三站，這也是原本縣府就有的想法，只是細節需再做討論。

臺中市捷運綠線南延彰化未來G20台化站與台鐵高架化的金馬站共站，而捷運鹿港延伸線...
臺中市捷運綠線南延彰化未來G20台化站與台鐵高架化的金馬站共站，而捷運鹿港延伸線也會延伸到東區快官、大竹、中庄設站。圖／彰化縣府提供
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捷運林佳龍

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