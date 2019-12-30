大村雙心池塘要變成工業區 居民組自救會反對

彰化縣大村鄉有一個著名的景點「雙心池塘」曾經一度成為熱門打卡景點，該處屬於大村鄉平和社區，曾經榮獲全國社區楷模，也是農村再生示範社區，但最近為了國土計畫推動，彰化縣大村鄉公所提出「大村科技產業園區」計畫，要把農業區變成科技產業園區，附近居民組成自救會反彈。

「我們有義務站出來，不能讓祖先留給我們的資產斷送在這一代」花樹銀行負責人、「反大村科技產業園區自救會」成員郭俊銀表示，當初他為了社區景觀，也是為了讓大村有更多特色景點而打造了雙心池塘，但如今這一片美麗的農田卻要變成工業區，他實在無法接受。自救會成員認為，彰化縣農地蓋工廠問題都還未解決，而縣內又已經有許多工業區尚未有廠商進駐，應該先利用已經有的廠區，而不是不斷再開發新的工業區。

大村鄉鄉長游盛表示，這個科技產業園區計畫是為了配合國土開發計畫，將大村鄉的農地重劃、分區使用，而現在預定的268公頃農地中，大部分都是沒有道路也無法種植高經濟價值作物的地區，為了地方未來的產業發展，因此規劃科技產業園區。但目前這個計畫還在評估階段，也還會繼續和民眾溝通。