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新東陽南投服務區年終晚會 神蜜果現身

2019-12-30 18:33經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

新東陽國道南投服務區延續去年廣受好評的年終煙火晚會，今年也將舉辦年終晚會跟安排絢爛煙火秀，此次活動邀請三大原住民團體帶來精彩的歌舞表演，並於最後的樂不思鼠摸彩樂抽出價值3,000元新東陽禮券大獎，讓現場氣氛熱鬧非凡。為支持在地農民，當天更開賣被喻為「神蜜果」的當地特產桔源茂谷蜜柑，甘甜多汁的「神蜜果」首賣就受到用路人喜愛，準備一同與用路人甜蜜迎接2020年。

新東陽表示，晚會一開始由虹谷樂團帶來的原住民組曲為活動打開序幕，熱鬧有活力的舞曲很快感染了現場用路人，接下來喜裂克文化藝術團的打擊樂表演跟創作舞蹈皆震撼人心，最後由水沙漣原住民文化藝術團壓軸演出，優秀的原住民樂舞表演者帶動現場一起跳原民舞蹈，讓用路人們體驗原住民傳統文化及歌謠藝術。

結束表演後，緊接著就是眾所矚目的5分鐘煙火施放，燦爛奪目的煙火在空中一朵朵綻放，已成為攝影愛好者每年必訪盛事，也讓觀看用路人們驚呼連連、讚聲不斷。除了精采表演與煙火秀，當天於服務區消費滿199元即可憑發票兌換文創皮革卡套，還可參加樂不思鼠摸彩樂，在煙火秀結束後馬上抽出中獎幸運兒們，最高獎項為價值現金3,000元新東陽禮券。

此外，活動當天另一重點「神蜜果」登場，是社寮文化基金會跟新東陽共同推薦的桔源茂谷蜜柑，因為產地位在竹山紫南宮附近加上 香甜可口，所以取名為「神蜜果」。桔源的茂谷蜜柑是不泡保鮮劑來延長效期的，讓購買民眾可以放心吃到最新鮮的橘子；也使用蚵仔殼磨成粉噴灑在橘子表面，當作橘子的防曬劑，天然無藥劑，民眾吃得到用心跟美味，活動當日也是南投服務區的首賣日，數量有限、賣完為止。

新東陽國道南投服務區延續去年廣受好評的年終煙火晚會，今年也將舉辦年終晚會跟安排絢...
新東陽國道南投服務區延續去年廣受好評的年終煙火晚會，今年也將舉辦年終晚會跟安排絢爛煙火秀，預期又將吸引眾多攝影愛好者前往捕捉精采畫面。圖／新東陽提供
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煙火秀原住民

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