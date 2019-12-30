新東陽南投服務區年終晚會 神蜜果現身

新東陽國道南投服務區延續去年廣受好評的年終煙火晚會，今年也將舉辦年終晚會跟安排絢爛煙火秀，此次活動邀請三大原住民團體帶來精彩的歌舞表演，並於最後的樂不思鼠摸彩樂抽出價值3,000元新東陽禮券大獎，讓現場氣氛熱鬧非凡。為支持在地農民，當天更開賣被喻為「神蜜果」的當地特產桔源茂谷蜜柑，甘甜多汁的「神蜜果」首賣就受到用路人喜愛，準備一同與用路人甜蜜迎接2020年。

新東陽表示，晚會一開始由虹谷樂團帶來的原住民組曲為活動打開序幕，熱鬧有活力的舞曲很快感染了現場用路人，接下來喜裂克文化藝術團的打擊樂表演跟創作舞蹈皆震撼人心，最後由水沙漣原住民文化藝術團壓軸演出，優秀的原住民樂舞表演者帶動現場一起跳原民舞蹈，讓用路人們體驗原住民傳統文化及歌謠藝術。

結束表演後，緊接著就是眾所矚目的5分鐘煙火施放，燦爛奪目的煙火在空中一朵朵綻放，已成為攝影愛好者每年必訪盛事，也讓觀看用路人們驚呼連連、讚聲不斷。除了精采表演與煙火秀，當天於服務區消費滿199元即可憑發票兌換文創皮革卡套，還可參加樂不思鼠摸彩樂，在煙火秀結束後馬上抽出中獎幸運兒們，最高獎項為價值現金3,000元新東陽禮券。