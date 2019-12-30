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守護合歡山暗空公園 關燈觀星公約入夜戶外熄燈

2019-12-30 18:20聯合報 記者賴香珊／即時報導

合歡山生態資源豐富，更因高海拔及低大氣擾動，促成良好觀星條件，南投縣政府串連當地協會、太管處及東勢林管處等去年向國際暗天協會（IDA）申請成立暗空公園，今年8月獲正式公布通過認證，IDA特別頒發紀念獎座今送達縣府。

南投縣長林明溱說，合歡山暗空公園不僅通過IDA認證，更獲銀級肯定，僅次像沙漠、離島等人煙罕至的金級場域，未來若能通過每年依星空品質長期測量後的分級複檢，且光害持續下降，除能繼續保有暗空公園資格，還可望挑戰金級認證。

而為打造良好觀星環境，縣府挹注達5800萬元營造合歡山暗空公園環境營，整修更新既有步道、停車場、服務中心、觀星及天文平台等設施，增設攤商平台、暗空地標、星空元素及意象等設備，更改善燈具「照地不照天」有效減少光害。

林更提到，縣府也與當地清境協會進行戶外燈具盤點及降低光害等改善評估，並與在地業者擬定「關燈觀星公約」，未來每天晚上9時後同步關閉非必要的戶外燈源，降低人造光源溢散影響星空環境的狀況，目前已有28家業者響應。

此外，為推廣守護星空理念，縣府去年即規劃「南投星空季」輔導商家進行星空導覽，並開發文創商品，透過活動向國內外旅客宣導，也行銷星空旅遊帶動觀光；同時加強學校教育，在清境國小建立「星空走廊」將星空教育向下扎根。

縣府也表示，觀光局交通部將推動「2020脊梁山脈旅遊年」及「2021自行車旅遊年」，而該主題均符合歡山特性，縣府將配合中央且持續爭取經費，加強行銷暗空公園，並針對通過認證區域內建設國際級遊憩設施，打造南投觀光新亮點。

南投縣政府串連清境觀光協會申請且獲通過成立合歡山暗空公園，擬定觀燈觀星公約已有2...
南投縣政府串連清境觀光協會申請且獲通過成立合歡山暗空公園，擬定觀燈觀星公約已有28家業者響應。圖／南投縣政府提供
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南投縣政府串連清境觀光協會申請且獲通過成立合歡山暗空公園，擬定觀燈觀星公約已有2...
南投縣政府串連清境觀光協會申請且獲通過成立合歡山暗空公園，擬定觀燈觀星公約已有28家業者響應。圖／南投縣政府提供
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南投縣政府串連清境觀光協會申請且獲通過成立合歡山暗空公園，擬定觀燈觀星公約已有28家業者響應。圖／南投縣政府提供
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南投縣政府串連清境觀光協會申請且獲通過成立合歡山暗空公園，擬定觀燈觀星公約已有28家業者響應。圖／南投縣政府提供
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合歡山

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