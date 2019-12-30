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報廢二行程機車要快！南投縣補助換購優惠只到明天

2019-12-30 15:47聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣淘汰二行程機車、補助換購及新購電動二輪車優惠，今年是歷年補助換購最優惠一年，淘汰二行程機車換購電動二輪車，每輛可獲得中央及縣府加碼補助8000至2萬6000元，另具有低收入戶證明者，最高補助至4萬5000元，但環保局指出，優惠補助金即將於12月31日截止，有意申請民眾請加快腳步辦理。

南投環保局指出，環保署積極鼓勵民眾淘汰二行程機車，歷經4年的推動，二行程機車已大幅減少，鼓勵淘汰政策立意已達成，明年起只補助淘汰老舊機車，且同時換購電動機車或7期燃油機車；因此明天以前縣民想要淘汰二行程機車，換購及新購電動二輪車，需把握時間完成報廢及回收，單純淘汰可申請每輛1000元補助，低收入戶可申請5500元。

環保局強調，配合環保署政策，2020年起淘汰二行程機車將不再補助，呼籲縣民務必把握最後一年的補助機會，未來機車汰舊換新補助採分年度調降金額的方式推動，希望車主及早淘汰老舊機車，改用電動二輪車或符合7期環保排放標準的機車，不僅減少空氣污染，還可享有較高金額之補助，

此外，為提供更便捷的機車排氣定檢通知服務，自元旦起，將採用手機簡訊方式通知定檢，機車車主只要填寫申請書回傳或至環保局簡訊通知網頁登錄車號及手機號碼，往後於定檢期間就可以收到機車定檢簡訊通知，相關詳細補助辦法可至環保局官網查詢，或致電049-2238573將會有專人服務。

南投縣淘汰二行程機車、補助換購及新購電動二輪車優惠，今年最優惠補助金即將於12月...
南投縣淘汰二行程機車、補助換購及新購電動二輪車優惠，今年最優惠補助金即將於12月31日截止。圖／本報系資料照片
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南投縣淘汰二行程機車、補助換購及新購電動二輪車優惠，今年最優惠補助金即將於12月...
南投縣淘汰二行程機車、補助換購及新購電動二輪車優惠，今年最優惠補助金即將於12月31日截止。圖／本報系資料照片
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車主環保署

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