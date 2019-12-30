報廢二行程機車要快！南投縣補助換購優惠只到明天

南投縣淘汰二行程機車、補助換購及新購電動二輪車優惠，今年是歷年補助換購最優惠一年，淘汰二行程機車換購電動二輪車，每輛可獲得中央及縣府加碼補助8000至2萬6000元，另具有低收入戶證明者，最高補助至4萬5000元，但環保局指出，優惠補助金即將於12月31日截止，有意申請民眾請加快腳步辦理。

南投環保局指出，環保署積極鼓勵民眾淘汰二行程機車，歷經4年的推動，二行程機車已大幅減少，鼓勵淘汰政策立意已達成，明年起只補助淘汰老舊機車，且同時換購電動機車或7期燃油機車；因此明天以前縣民想要淘汰二行程機車，換購及新購電動二輪車，需把握時間完成報廢及回收，單純淘汰可申請每輛1000元補助，低收入戶可申請5500元。

環保局強調，配合環保署政策，2020年起淘汰二行程機車將不再補助，呼籲縣民務必把握最後一年的補助機會，未來機車汰舊換新補助採分年度調降金額的方式推動，希望車主及早淘汰老舊機車，改用電動二輪車或符合7期環保排放標準的機車，不僅減少空氣污染，還可享有較高金額之補助，