親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

紫南宮鼠年錢母元旦發送 民眾提早到場

2019-12-30 15:48中央社 南投縣30日電

南投縣竹山鎮紫南宮鼠年錢母明年元旦發放，將吸引數萬人領取，廟方明天開始發號碼牌，但已有信眾提早到場。對此，紫南宮表示，按原定時間發號碼牌，尊重早到信徒間的承諾。

竹山紫南宮鼠年招財錢母民國109年1月1日上午9時首波發送，廟方12月31日上午8時起發放排隊號碼牌，但昨天已有信徒冒著雨勢提早到場，不過信徒未在排隊起點「龍轉好運」占位，而是在附近涼亭休息，大家有默契互相記住順位，待廟方擺出起點再依序領號碼牌。

來自台北的潘姓母子昨天上午到場，潘女的兒子說，母親曾來排隊領錢母，這次有時間就陪母親一起來，隊伍第1號到第600號加贈金、銀盒裝套幣，對他來說，是否搶得第1名位置反而沒那麼重要，因為「拿到的物品都一樣」，獲得鼠年錢母後將留著珍藏。

來自高雄仁武的魏姓男子說，聽聞朋友介紹紫南宮錢母，因此，昨天特地騎腳踏車到火車站，坐火車到彰化二水，再騎腳踏車下午抵達紫南宮，這是他首次來排隊領錢母，獲得後可能送親朋好友，因為他的兒女生肖是屬龍、屬虎，若是龍年或虎年錢母就會送給兒女。

來自彰化市的黃姓姐妹今天上午到場，黃女說，曾參加紫南宮舉辦的捐發票換錢母活動，累積收藏狗年與豬年錢母，這次提早來排隊，朋友還提醒天氣冷要多穿衣服，而對於排隊順序，信眾有緣相聚紫南宮，應該互相照顧，不要太計較，就當是來玩、出門遊覽。

紫南宮往年發送錢母，總吸引信徒提早來排隊，等候5天、7天大有人在，後來廟方限制「不能太早來」；對於已有人到場，紫南宮表示，來者是客，紫南宮都歡迎，不會有所行動，一樣按原定時間發號碼牌，關於早到信徒間協調的排序，尊重信徒之間的承諾。

紫南宮

延伸閱讀

超硬核！南瑤宮除夕搶頭香改「2公里賽跑」 網...

南投竹山紫南宮 錢母改版鼠來寶

逛竹山燈會跟著手機走 積點換竹提燈紫南宮錢母

紫南宮274年來香火不斷 原是靠它延續…

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

統一超商今進駐水社綜合商場 轉型多元交通轉運站

2019-12-30 14:47

彰化縣地王開化寺一帶蟬聯4年 土地交易熱絡區看過來

2019-12-30 15:35

好心橘／校長組樂團 寫歌提「唱」正能量

2019-12-29 23:25

歲末送暖！員林千人圍爐 妮娜巧克力認購分享

2019-12-29 23:22

二手車撿便宜…保養才知是事故車

2019-12-29 23:18

與齊柏林約好…名導豆花車環島 教童看見家鄉

2019-12-29 23:14

中市建築容積總量 明年將控管

2019-12-29 23:14

民眾黨不分區立委 今晚冒雨在台中逢甲夜市掃街拜票

2019-12-29 20:00

廣寧樂善團千人圍爐饗宴 燭光中許願感謝社會愛心

2019-12-29 19:52

影／「過半線音樂會」遇大雨 民眾泥濘中聽陳其邁唱歌

2019-12-29 19:28

弱勢童也有耶誕夢 妮娜巧克力號召認購今送愛

2019-12-29 19:11

早午餐店老闆義賣餐點捐家扶 元旦還有一場

2019-12-29 19:11

奧萬大楓火紅季節宣告落幕 山櫻花接力將盛綻

2019-12-29 17:54

雨不停天公不作美 國瑜夜市攤商冷熱有別

2019-12-29 17:43

國姓農會改建做咖啡故事館 行政股部挪往公所旁分部

2019-12-29 12:44

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

2019-12-30 09:39

馬英九桃園夜市為萬美玲拉票 媒體問總統辯論沒回應

2019-12-29 20:53

台南市安南區海佃路地下水管爆裂 一輛轎車卡住前輪

2019-12-29 17:21

高雄愛河畔美食市集伴隨水舞秀 每個周末都將舉辦

2019-12-29 22:02

元旦升旗來竹市看幻象、吃早餐 跟著河馬樂樂做早操

2019-12-30 11:31

雨不停天公不作美 國瑜夜市攤商冷熱有別

2019-12-29 17:43

善用冷凍年菜 依然可做出可口美味

2019-12-29 20:01

竹北停13車場開工 耗資1.6億提供222個汽車車位

2019-12-30 14:09

桃市清潔隊 將落實同工同酬

2019-12-30 00:04

影／「過半線音樂會」遇大雨 民眾泥濘中聽陳其邁唱歌

2019-12-29 19:28

侯友宜為柯志恩輔選幫忙拉票 也幫他催票

2019-12-29 21:43

「NGO」論戰 林燕祝范雲過招砲火猛烈

2019-12-29 17:54

台南新市傳禽流感 撲殺8千餘隻黑羽土雞

2019-12-29 19:26

阿里山高山冬季優良茶今頒獎 銷量太好展售會所剩無幾

2019-12-29 19:11

民眾黨不分區立委 今晚冒雨在台中逢甲夜市掃街拜票

2019-12-29 20:00

奧萬大楓火紅季節宣告落幕 山櫻花接力將盛綻

2019-12-29 17:54

梅花、櫻花相約一起開花 相招來去高雄山區賞花

2019-12-29 19:55

桃園市政府2020新措施 讓生活理財更方便獎勵也多

2019-12-30 11:12

基進黨全台首場造勢天公不作美 支持者仍力挺

2019-12-29 17:40

花蓮立委選情白熱化 藍綠皆批傅崐萁

2019-12-29 17:46

北市跨年恐下雨 5千雨衣待命

2019-12-29 23:29

青山路限高原因眾說紛紜 桃市府將檢討

2019-12-29 23:54

清潔隊明年新隊服亮相 鄭文燦宣布清潔儲備隊員落日

2019-12-29 17:52

大巨蛋國父紀念館連通道工程 通過北市文資會

2019-12-30 14:29

貨出去！ 3貨櫃金鑽鳳梨銷陸

2019-12-29 23:49

二手車撿便宜…保養才知是事故車

2019-12-29 23:18

香港經驗就在眼前 陳菊：總統選舉第一要顧主權

2019-12-29 19:29

蔡育輝冒雨連辦3場政見會 王金平站台猛催票

2019-12-29 19:57

台中跨年晚會后里太平雙主場 實施交管接駁車接送

2019-12-29 18:13

統一超商今進駐水社綜合商場 轉型多元交通轉運站

2019-12-30 14:47

1年只銷千張 北市教育卡明年取消

2019-12-29 23:34

中市建築容積總量 明年將控管

2019-12-29 23:14

古蹟修復兩難 台南西市場被說像殯儀館

2019-12-30 15:14

唯二104歲蒸汽火車 阿里山同框

2019-12-29 23:19

羅東工保區徵收卡關 說明會意見兩極

2019-12-29 23:31

影／至少便宜五成千元有找！職訓木工超耐用家具開賣

2019-12-30 15:38

社工明年加薪 侯友宜：中央請給新北更多支持

2019-12-30 12:30

元旦迎曙光 空軍三型主力戰機花蓮、新竹、屏東衝場

2019-12-30 12:08

明年不漲價！雲林縣有線電視收費每月維持540元

2019-12-30 11:44

桃市議員 籲解龜山區青山路限高

2019-12-29 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top