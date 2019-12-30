紫南宮鼠年錢母元旦發送 民眾提早到場

南投縣竹山鎮紫南宮鼠年錢母明年元旦發放，將吸引數萬人領取，廟方明天開始發號碼牌，但已有信眾提早到場。對此，紫南宮表示，按原定時間發號碼牌，尊重早到信徒間的承諾。

竹山紫南宮鼠年招財錢母民國109年1月1日上午9時首波發送，廟方12月31日上午8時起發放排隊號碼牌，但昨天已有信徒冒著雨勢提早到場，不過信徒未在排隊起點「龍轉好運」占位，而是在附近涼亭休息，大家有默契互相記住順位，待廟方擺出起點再依序領號碼牌。

來自台北的潘姓母子昨天上午到場，潘女的兒子說，母親曾來排隊領錢母，這次有時間就陪母親一起來，隊伍第1號到第600號加贈金、銀盒裝套幣，對他來說，是否搶得第1名位置反而沒那麼重要，因為「拿到的物品都一樣」，獲得鼠年錢母後將留著珍藏。

來自高雄仁武的魏姓男子說，聽聞朋友介紹紫南宮錢母，因此，昨天特地騎腳踏車到火車站，坐火車到彰化二水，再騎腳踏車下午抵達紫南宮，這是他首次來排隊領錢母，獲得後可能送親朋好友，因為他的兒女生肖是屬龍、屬虎，若是龍年或虎年錢母就會送給兒女。

來自彰化市的黃姓姐妹今天上午到場，黃女說，曾參加紫南宮舉辦的捐發票換錢母活動，累積收藏狗年與豬年錢母，這次提早來排隊，朋友還提醒天氣冷要多穿衣服，而對於排隊順序，信眾有緣相聚紫南宮，應該互相照顧，不要太計較，就當是來玩、出門遊覽。

紫南宮往年發送錢母，總吸引信徒提早來排隊，等候5天、7天大有人在，後來廟方限制「不能太早來」；對於已有人到場，紫南宮表示，來者是客，紫南宮都歡迎，不會有所行動，一樣按原定時間發號碼牌，關於早到信徒間協調的排序，尊重信徒之間的承諾。