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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

彰化縣地王開化寺一帶蟬聯4年 土地交易熱絡區看過來

2019-12-30 15:35聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣地價及標準地價評議委員會完成評議109年公告土地現值及公告地價作業，全縣「地王」仍是彰化市開化寺前民族路兩側中華路及太平街的地段蟬聯，公告土地現值為每平方公尺16.1萬元，整體而言不動產市場呈現「量價平穩」趨勢，公告土地現值7成以上凍漲，整體較108年微調0.8％。

地政處表示，109年地價調查作業期間從107年9月2日至108年9月1日，全縣不動產實價登錄買賣案件交易量與前期相當，成交價格及地價調查結果也微幅上漲。

彰化市開化寺前民族路兩側中華路及太平街間的地段已連續4年蟬聯地王，也4年凍漲；而全縣最低區段地價為大城鄉中城段，位於海埔新生地，公告土地現值為每平方公尺100元。

交易較熱絡區域包括彰化縣彰化市南興國小、精誠中學附近新建案及後火車站區域、金馬路、都市計畫外東區彰南路附近區域、員林市184市地重劃區範圍、鹿港鎮都市計畫內邊緣區、和美鎮自辦市地重劃區，及計畫道路陸續完工通車帶動沿線鄉鎮市的區域。

地政處處長劉坤松表示，彰化縣公告土地現值及公告地價調整是考量整體經濟發展、地方財政及民眾稅賦負擔及稅賦公平等因素，主要以地價區段間的地價均衡性及與實價登錄交易價額差異較大地區作檢討並適度調整。

為讓地價區段值更合理反應區域地價水準與動態差異，明年新增203個地價區段，全縣26鄉鎮市共7619個地價區段，公告地價採漸進平穩方式調整，地價區段7成以上凍漲，整體較107年微調1.55％。公告土地現值則適時合理反應市價行情，地價區段7成以上凍漲，整體較108年微調0.8％，將於明年1月1日依法公告。

彰化縣全縣「地王」仍是彰化市開化寺前民族路兩側中華路及太平街的地段蟬聯，公告土地...
彰化縣全縣「地王」仍是彰化市開化寺前民族路兩側中華路及太平街的地段蟬聯，公告土地現值為每平方公尺16.1萬元。記者林宛諭／攝影
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彰化縣全縣「地王」仍是彰化市開化寺前民族路兩側中華路及太平街的地段蟬聯，公告土地...
彰化縣全縣「地王」仍是彰化市開化寺前民族路兩側中華路及太平街的地段蟬聯，公告土地現值為每平方公尺16.1萬元。記者林宛諭／攝影
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