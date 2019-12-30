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統一超商今進駐水社綜合商場 轉型多元交通轉運站

2019-12-30 14:47聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

經過一年多的規劃整修，過去的日月潭水社遊客中心，在統一超商承接進駐後，經過半年多的整修後，更名為「日月潭水社綜合商場」，今天上午開始對外試營運，成為水社商圈的重要指標，同時變身為多元的旅遊轉運站。

日管處表示，這棟建築物過去就是重要的客運轉運站，也提供紀念品販售、餐飲服務，是水社重要的黃金商圈，只是幾經易手經營、閒置後，希望變身後的水社綜合商場，未來能有更多元性的服務機能，包含提供外籍遊客外語服務機能、各類型的餐飲服務等，朝轉型新的交通轉運站目標經營。

統一超商指出，「日月潭水社綜合商場」除1樓設立7-ELEVEN水社棧門市，結合日月潭在地櫻花元素，打造成OPEN小將主題店型，單車出租則搭配OPEN小將授權腳踏車，也是首家有專屬OPEN小將授權的腳踏車出租店，並販售各地名特產及限定商品，滿足遊客需求，並有旅遊諮詢借問站、伴手禮、餐飲與寄物等服務。

統一超商表示，綜合商場今天起試營運後，將訂於 1月13日上午11點正式開幕，目前成功招商進駐的店家有，7-ELEVEN、小林煎餅、裕珍馨、台灣香紅茶館、南瓜珍棧瓦片、伊斯坦堡市集、OPEN將腳踏車租出店、敝姓鍋等商家進駐，並宣布即日起至2月17日水社棧門市購物滿300元可獲得摸彩券一張，2月17日開獎，此外 與門市內任何OPEN小將拍照並上傳打卡，給予門市人員確認，將贈送OPEN小將相關小禮物。

統一超商承接水社綜合商場後，打造商圈全新風貌，並於今天起試營運。記者黑中亮／攝影
統一超商承接水社綜合商場後，打造商圈全新風貌，並於今天起試營運。記者黑中亮／攝影
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7-ELEVEN水社棧門市的單車出租，搭配OPEN小將授權腳踏車，也是首家有專屬...
7-ELEVEN水社棧門市的單車出租，搭配OPEN小將授權腳踏車，也是首家有專屬OPEN小將授權的腳踏車出租店。圖／統一超商提供
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日月潭水社綜合商場內的7-ELEVEN水社棧門市，以櫻花為元素，打造成OPEN小...
日月潭水社綜合商場內的7-ELEVEN水社棧門市，以櫻花為元素，打造成OPEN小將主題店型。記者黑中亮／攝影
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變身後的水社綜合商場未來具備更多元性的服務機能，包含提供國內外遊客各種旅遊諮詢服...
變身後的水社綜合商場未來具備更多元性的服務機能，包含提供國內外遊客各種旅遊諮詢服務機能。圖／統一超商提供
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