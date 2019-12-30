統一超商今進駐水社綜合商場 轉型多元交通轉運站

經過一年多的規劃整修，過去的日月潭水社遊客中心，在統一超商承接進駐後，經過半年多的整修後，更名為「日月潭水社綜合商場」，今天上午開始對外試營運，成為水社商圈的重要指標，同時變身為多元的旅遊轉運站。

日管處表示，這棟建築物過去就是重要的客運轉運站，也提供紀念品販售、餐飲服務，是水社重要的黃金商圈，只是幾經易手經營、閒置後，希望變身後的水社綜合商場，未來能有更多元性的服務機能，包含提供外籍遊客外語服務機能、各類型的餐飲服務等，朝轉型新的交通轉運站目標經營。

統一超商指出，「日月潭水社綜合商場」除1樓設立7-ELEVEN水社棧門市，結合日月潭在地櫻花元素，打造成OPEN小將主題店型，單車出租則搭配OPEN小將授權腳踏車，也是首家有專屬OPEN小將授權的腳踏車出租店，並販售各地名特產及限定商品，滿足遊客需求，並有旅遊諮詢借問站、伴手禮、餐飲與寄物等服務。