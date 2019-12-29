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民眾黨不分立委 今晚冒雨在台中逢甲夜市掃街拜票

2019-12-29 20:00聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台灣民眾黨「大眾走」活動今天走到彰化、台中。包括民眾黨不分區立委提名人蔡壁如、邱臣遠、楊博宇、馮啟彥等人，今晚七時在台中市第4選區西南屯立委候選人張渝江陪同下，冒雨在台中逢甲夜市掃街拜票，傾聽民意，爭取更多民眾入黨。

今晚天雨，台灣民眾黨「大眾走」活動如期在台中逢甲夜市登場，一行人在蔡壁如帶隊下，深入大街小巷向逢甲夜市的店家、攤商，以及各地來遊客拜票，逐一握手，並且送上印有選舉文宣的口罩等。

台灣民眾黨「大眾走」活動今晚在台中逢甲夜市登場，在民眾黨不分區立委候選人蔡壁如（...
台灣民眾黨「大眾走」活動今晚在台中逢甲夜市登場，在民眾黨不分區立委候選人蔡壁如（前排左）、區域立委候選人張渝江（前排左）冒雨帶領眾人掃街拜票。記者趙容萱／攝影
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台灣民眾黨「大眾走」活動今晚在台中逢甲夜市登場，在民眾黨不分區立委候選人蔡壁如（...
台灣民眾黨「大眾走」活動今晚在台中逢甲夜市登場，在民眾黨不分區立委候選人蔡壁如（前排左）、區域立委候選人張渝江（前排左）冒雨帶領眾人掃街拜票。記者趙容萱／攝影
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台灣民眾黨夜市蔡壁如

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