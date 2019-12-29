廣寧樂善團千人圍爐饗宴 燭光中許願感謝社會愛心

年關將至，家家戶戶都在準備歡慶迎新年，但許多弱勢家庭和獨居老人卻因經濟匱乏，即使過年也無力為自己和孩子採買年貨或添置衣物，為了讓這些弱勢家庭的家長和孩子仍能有一個全家團聚的溫暖好年，員林廣寧慈善團今天晚上在社頭果菜市場舉辦寒冬圍爐千人饗宴，為彰化中低收入戶、單親、新住民、街友、獨居長輩和身心障礙者等弱勢家庭，準備百桌好菜，免費招待千人一同圍爐。

彰化縣員林廣寧樂善團舉辦寒冬千人圍爐饗宴已經進入第七年，第一年只開150桌，前年增加到210桌。張雪如表示，今年的千人圍爐仍是邀請14個鄉鎮市的弱勢家庭參與，可能受國內經濟不景氣影響，圍爐桌數不斷增加，今年席開260桌，共有2千500名弱勢民眾受邀參與，以及500名志工，大家一起提前圍爐感受過年氣氛。

廣寧慈善團團長、彰化縣議員張雪如表示，很感謝在地的善心人士、企業團體的鼎力支持，集結眾多愛心出錢出力，才讓這個活動每年都能持續舉辦。今天晚上的參與的民眾一起點蠟燭許願，在燭光點點中感受社會給予弱勢家庭的愛與溫暖，張雪如說：「雖然只是簡單的一餐飯，但希望他們能感受到社會的愛永遠都在，我們永遠都在」。