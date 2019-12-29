影／「過半線音樂會」遇大雨 民眾泥濘中聽陳其邁唱歌

民進黨青年部今天下午在彰化縣溪湖糖廠舉辦「過半線音樂會」，彰化縣民進黨四個選區立委候選人都到齊，但因為彰化縣今天一直下著雨，活動會場大草皮全都泥濘不堪，雖然主辦單位立刻鋪上大帆布，每一個參與的民眾都仍是雙腳泥濘，但選民熱情不減，還有人脫了鞋子直接光腳踩在泥巴裡，撐著傘或穿著雨衣，期待行政院副院長陳其邁與樂團「滅火器」合唱。

昨天夜裡開始，彰化縣內就一直下著雨，「過半線演唱會」會場位於溪湖糖廠大草坪，附近完全沒有遮蔽，僅有為了舉辦活動搭的舞台與帳篷，行政院副院長陳其邁、民進黨部副祕書長林飛帆與台灣基進黨立委候選人陳柏惟都到彰化縣溪湖糖廠替彰化縣四位民進黨立委候選人站台造勢，陳其邁一上台就開玩笑說「要衝浪嗎？」他還以樂團「南拳媽媽」的歌詞中「別說你會難過，別說你想改變，被愛的人不用道歉」，開玩笑說：「選錯市長差很多，選錯總統會完蛋」。

陳其邁表示，以作為一個台灣人為榮，並誓死會為這塊土地奮鬥打拼，選後不管唱歌或衝浪他都奉陪。今天台下有人點歌要他唱「聽海」，他笑著表示：「這是要等陳柏惟當選以後跟他一起唱的」。陳其邁本來預計要與滅火器樂團現場演奏合唱「島嶼天光」，但因為雨勢過大，將機器都淋壞了，導致樂團無法現場演奏，最後陳其邁與四名民進黨立委候選人僅能襯著CD開唱。