弱勢童也有耶誕夢 妮娜巧克力號召認購今送愛

南投縣埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡今年12月中旬招待孩童及弱勢家庭到城堡免費參觀體驗，同時當起平台在網路募集愛心，號召網友認購商品，今將500份特製巧克力禮盒送給縣內寄養家庭及兒少機構等孩童，盼讓他們感受到社會的溫暖。

縣府社勞處指出，妮娜巧克力在工坊期間就熱衷公益，長期捐贈巧克力給有需求的團體，尤其是原鄉部落學童，去年擴大營運打造夢想城堡，更捐贈開幕期間門票收益20%給縣府助弱，今年則在耶誕節前夕免費招待弱勢家庭到城堡參觀體驗。

妮娜巧克力總經理張承惠說，為帶給孩子更多年節氣氛，今年耶誕節前招待孩童或弱勢家庭至城堡參觀，並進行巧克力DIY，但仍有不少孩子沒機會體驗過節，因此也在網路上號召，盼以認購贊助巧克力禮盒送給弱勢孩童，讓他們甜在心裡。

妮娜巧克力因此與縣府合作「寒冬送禮，最暖是你」耶誕愛心送禮公益活動，開放民眾以小額300元認購原價599元特製巧克力禮盒，由縣府社勞處擬訂發送名單，發送500份的目標順利達標，於今天分別送往縣內寄養家庭或兒少機構。